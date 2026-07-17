به گزارش خبرنگار، حجتالاسلام والمسلمین جواد بختیاری در خطبههای نماز جمعه سراب با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا به معنای حضور دائمی خداوند در زندگی، عمل به دستورات الهی و پرهیز از گناه است و یکی از مهمترین نشانههای آن، شکرگزاری عملی در برابر نعمتهای الهی است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود آب و انرژی در کشور افزود: صرفهجویی در مصرف آب و برق، مصداق شکر نعمت است و همه مردم باید با مدیریت مصرف، در حفظ این سرمایههای ملی مشارکت کنند.
امام جمعه موقت سراب با استناد به فرازی از نهجالبلاغه، تمسک به ولایت و اهلبیت (ع) را راه نجات از فتنهها عنوان کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) در سختترین شرایط نیز مرگ در راه خدا را افتخار میدانست و این روحیه ایثار و شهادتطلبی، الگویی برای همه مؤمنان است.
وی همچنین با اشاره به یاد مرگ به عنوان یکی از جلوههای تقوا، خاطرنشان کرد: انسان باید همواره خود را برای سفر آخرت آماده کند و با انجام اعمال صالح، توشهای برای زندگی ابدی فراهم آورد.
بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود از حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت «قائد شهید» قدردانی کرد و آن را جلوهای از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
وی با محکوم کردن حملات آمریکا به زیرساختهای کشور، گفت: حمله به مراکز درمانی، پلها و تأسیسات زیربنایی برخلاف همه قوانین و معاهدات بینالمللی است و این اقدامات نشاندهنده استیصال دشمن در برابر ملت ایران است.
امام جمعه موقت سراب با گرامیداشت ۲۵ تیر، روز بهزیستی، از خدمات کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و سالروز شهادت حضرت رقیه (س) را نیز به مسلمانان تسلیت گفت.
وی با تأکید بر ضرورت غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان، از دستگاههای فرهنگی خواست برنامههای متنوع قرآنی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای این قشر تدارک ببینند.
بختیاری همچنین از آغاز فعالیت موکب حضرت نرجس خاتون (س) در ایام اربعین خبر داد و از مردم خواست با مشارکت در طرح «نذر آب» در خدمترسانی به زائران حسینی سهیم شوند.
وی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را از ارکان مهم صیانت از قانون اساسی و ارزشهای اسلامی دانست و تأکید کرد: نقد عملکردها باید در چارچوب قانون و به دور از اتهامزنی باشد.
امام جمعه موقت سراب در بخش پایانی خطبهها با اشاره به مسائل سیاسی روز، حضور مستمر مردم در صحنه را عامل ناکامی دشمنان عنوان کرد و گفت: ملت ایران در دفاع از حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد و دشمنان نیز به اهداف خود دست نخواهند یافت.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه مذاکره باید صرفاً در راستای احقاق حقوق ملت ایران باشد، افزود: جبران خسارتهای ناشی از تجاوز و پایان اقدامات خصمانه، از مطالبات اساسی ملت ایران است و تجربه نشان داده است که نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد.
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