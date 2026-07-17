ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا راه مقاومت را ادامه می‌ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خوی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، آن را گرامی داشت و این نهاد را پاسدار آرمان‌های انقلاب اسلامی و وصیت امام راحل مبنی بر جلوگیری از سپرده شدن انقلاب به نااهلان و نامحرمان دانست.

امام جمعه خوی همچنین با تبریک سالروز ولادت امام محمدباقر(ع)، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران را با استناد به فرمایش‌های «قائد شهید» اقدامی عاقلانه و مدبرانه توصیف کرد.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت حضرت رقیه(س)، این واقعه را افشاگر جنایات بنی‌امیه و حکومت یزید دانست و گفت: مظلومیت خاندان اهل‌بیت(ع) در حوادث عاشورا، حقانیت قیام امام حسین(ع) را برای همیشه در تاریخ ماندگار کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با گرامیداشت یاد آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی، نقش وی در قیام ۳۰ تیر و دفاع از استقلال کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: ایستادگی علما و همراهی مردم، زمینه‌ساز شکست سیاست‌های استبدادی در آن مقطع تاریخی شد.

امام جمعه خوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع)، نفوذ عناصر فرصت‌طلب و ضعف بصیرت را از مهم‌ترین عوامل آسیب به جامعه اسلامی برشمرد و با استناد به روایات تاریخی، بر ضرورت شناخت جریان‌های نفوذ و تبعیت از رهبری آگاه و بصیر تأکید کرد.

وی همچنین سالروز ارتحال آیت‌الله العظمی خویی را گرامی داشت و از وی به عنوان یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه و استاد بسیاری از مراجع تقلید معاصر یاد کرد.

حجت الاسلام قاسم‌خانی در ادامه با تشریح پیام ۱۸ تیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این پیام، فصل جدیدی در گفتمان مقاومت گشود و مفاهیمی همچون انقلاب، نظام، شخصیت و شهادت رهبر و حرکت تمدنی آزادی‌خواهان را در چارچوب معرفت حسینی تبیین کرد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب حضور گسترده مردم ایران و عراق در آیین‌های اخیر را حضوری «اعجاب‌برانگیز، دشمن‌شکن و تاریخی» توصیف کردند؛ حضوری که شکست محاسبات دشمن، ناکامی راهبرد ایجاد یأس و تفرقه و آغاز مرحله‌ای جدید از وفای به عهد خونخواهی را به نمایش گذاشت.

امام جمعه خوی با اشاره به بخش دیگری از این پیام گفت: در این پیام، خونخواهی به عنوان خواست ملت ایران معرفی شده و بر این نکته تأکید شده است که این مسیر محدود به اشخاص نیست و با استقامت ملت و آزادگان جهان استمرار خواهد یافت.



وی با تأکید بر آمادگی جبهه مقاومت برای دفاع از عزت و استقلال کشور، اظهار کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع)، راه مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد و در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.