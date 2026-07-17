پیام واحد امامان جمعه البرز: امیدی به مذاکره با آمریکا نیست

خبرگزاری مهر، واحد استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: ائمه جمعه استان البرز، این هفته در خطبه‌های نماز جمعه، با تمرکز بر تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، بر بی‌اعتمادی به آمریکا، پرهیز از گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات، تقویت توان بازدارندگی و حفظ انسجام داخلی تأکید کردند.

محور مشترک سخنان ائمه جمعه استان البرز، هشدار نسبت به خوش‌بینی به مذاکرات با آمریکا بود. آنان با اشاره به سوابق توافقات گذشته، تأکید کردند که واشنگتن در عمل به تعهدات خود سابقه قابل قبولی ندارد و نباید حل مشکلات اقتصادی کشور به نتایج مذاکرات وابسته شود.

حجت‌الاسلام مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ با اشاره به تجربه برجام، مذاکره با آمریکا را تجربه‌ای بی‌ثمر دانست و گفت که تجربه سال‌های گذشته نشان داده گفت‌وگو با آمریکا دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

وی از مسئولان خواست برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را مستقل از مذاکرات دنبال کنند و با استناد به آیات قرآن، وعده‌های طرف آمریکایی را «سراب» توصیف کرد.

امام جمعه فردیس نیز با بیان اینکه مسئولان باید از «توهم دلبستگی به مذاکرات» خارج شوند، بر ضرورت یافتن مسیرهای جدید برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد.

در طالقان نیز امام جمعه این شهرستان با اشاره به نقض مکرر توافق‌ها از سوی آمریکا، تصریح کرد که تنها راه جلوگیری از تکرار تجاوزها، افزایش قدرت بازدارندگی است و نه اعتماد به توافقات.

امام جمعه مهستان نیز با تشریح آنچه «استراتژی امتیاز صفر» آمریکا در مذاکرات خواند، گفت واشنگتن تلاش می‌کند بدون پرداخت هزینه، بیشترین امتیاز را از ایران دریافت کند و نباید به وعده‌های آن خوش‌بین بود.

تأکید بر اقتدار نظامی و پاسخ بازدارنده

بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه استان البرز به موضوع قدرت دفاعی کشور اختصاص داشت.

امام جمعه ساوجبلاغ با قدردانی از اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح، خواستار وارد کردن ضربه‌ای قاطع و بازدارنده به دشمن شد و تأکید کرد پاسخ جمهوری اسلامی باید به گونه‌ای باشد که دشمن توان جبران آن را نداشته باشد.

امام جمعه فردیس نیز تشکیل «واحد انتقام» در مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی را ضروری دانست و خواستار اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر در برابر تهدیدهای خارجی شد.

در طالقان نیز بازدارندگی نظامی به عنوان تنها راه جلوگیری از تکرار حملات دشمن مورد تأکید قرار گرفت و خطیب جمعه این شهرستان افزایش قدرت دفاعی را لازمه حفظ امنیت کشور دانست.

امام جمعه کمالشهر نیز با تقدیر از اقتدار نیروهای نظامی، موشکی و دریایی کشور، این توانمندی را عامل اصلی بازدارندگی و امنیت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

تنگه هرمز اهرم راهبردی ایران

اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز از دیگر محورهای مشترک خطبه‌ها بود.

امام جمعه فردیس با اشاره به شرایط منطقه، بستن تنگه باب‌المندب را مکمل فشار بر آمریکا دانست و گفت واشنگتن راهی جز پذیرش شکست ندارد.

امام جمعه مهستان نیز با تشریح جایگاه تنگه هرمز در تجارت جهانی، این آبراه را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ژئوپلیتیکی ایران توصیف کرد و گفت کنترل مؤثر این گذرگاه می‌تواند معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه کمالشهر نیز تنگه هرمز را شاهراه حیاتی اقتصاد جهان دانست و بر حفظ اقتدار ایران در این منطقه تأکید کرد.

تأکید بر انسجام داخلی و مقابله با جنگ روانی

ائمه جمعه استان البرز همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کردند.

امام جمعه ساوجبلاغ با اشاره به برخی مواضع داخلی، هشدار داد دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، از جریان‌های داخلی برای ایجاد اختلاف و القای ناامیدی استفاده می‌کند.

امام جمعه فردیس نیز تأکید کرد هیچ فرد یا جریانی نباید پیام ضعف به دشمن مخابره کند یا خواسته‌های آمریکا را در داخل کشور تکرار کند.

امام جمعه طالقان نیز با انتقاد از طرح مباحث مربوط به «صلح با آمریکا»، این اظهارات را در تعارض با منافع ملی دانست و تأکید کرد تشخیص شرایط کشور تنها بر عهده ولی‌فقیه است.

مطالبه انتقام و پاسداشت خون شهدا

موضوع خونخواهی شهدا نیز در خطبه‌های این هفته مورد توجه قرار گرفت.

امام جمعه فردیس هشدار داد کوتاهی در خونخواهی شهدا، زمینه عادی‌سازی جنایت علیه رهبران و شخصیت‌های برجسته را فراهم می‌کند.

امام جمعه طالقان نیز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، انتقام از عاملان جنایت‌ها را راهبردی دائمی برای نظام اسلامی دانست.

امام جمعه مهستان نیز خونخواهی را مطالبه‌ای فراتر از مرزها و جناح‌بندی‌های سیاسی توصیف کرد و آن را خواسته‌ای ملی و جهانی دانست.

طرح مطالبات محلی در کنار مسائل ملی

در کنار موضوعات سیاسی و امنیتی، برخی ائمه جمعه به مسائل محلی نیز پرداختند.

امام جمعه کمالشهر خواستار رفع تبعیض در نظام پرداخت کارکنان دولت، تکریم ارباب‌رجوع، رسیدگی به وضعیت نانوایی‌ها و احداث ایستگاه مترو برای کمالشهر شد.

امام جمعه ساوجبلاغ نیز از حضور گسترده مردم در آیین‌های عزاداری دهه سوم محرم قدردانی کرد و اجتماع باشکوه هشتگرد را نمادی از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهل‌بیت (ع) دانست.

ائمه جمعه استان البرز در مجموع، با وجود پرداختن به موضوعات متنوع، بر چند محور مشترک شامل بی‌اعتمادی به آمریکا، ضرورت تقویت بازدارندگی نظامی، حفظ انسجام ملی، حمایت از نیروهای مسلح و پرهیز از گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات تأکید کردند؛ محورهایی که بیشترین فراوانی را در خطبه‌های این هفته نماز جمعه استان به خود اختصاص داد.