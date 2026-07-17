امام جمعه موقت سقز: تکمیل پروژه فیبر نوری شهرک دانشگاه شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا انور آدمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سقز، با اشاره به برخی مطالبات شهروندان، اظهار کرد: انتظار میرود شرکت مخابرات و پیمانکار پروژه فیبر نوری شهرک دانشگاه، روند اجرای این طرح را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا مشکلات ساکنان این منطقه برطرف شود.
وی همچنین با تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی در پاسداری از قانون اساسی برشمرد.
امام جمعه موقت سقز با تأکید بر لزوم توجه به عمران و توسعه شهری، از اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری خواست با همدلی و برنامهریزی، برای آبادانی و رفع مشکلات شهروندان تلاش بیشتری داشته باشند.
مدرسه علوم دینی شیخ شمسالدین نیازمند حمایت خیران است
ماموستا آدمی با اشاره به فعالیتهای آموزشی مسجد و مدرسه علوم دینی شیخ شمسالدین سقز، گفت: در حال حاضر ۴۵ طلبه در این مرکز مشغول تحصیل هستند و استمرار فعالیتهای آموزشی آن، نیازمند مشارکت و حمایت خیران و مردم نیکوکار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از دارندگان فیش حج تمتع با تاریخ ۳۰ دیماه سال ۱۳۸۶ خواست روز شنبه ۲۷ تیرماه برای انجام مراحل مربوطه به دفتر حج و زیارت واقع در خیابان دکتر خالدی مراجعه کنند.
امام جمعه موقت سقز با تبریک هفته بهزیستی، از خدمات کارکنان این نهاد و همراهی خیران در حمایت از اقشار نیازمند قدردانی کرد.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه دعا در آموزههای اسلامی، اظهار کرد: دعا روح و حقیقت عبادت است و مؤمنان باید در همه حال ارتباط خود را با خداوند از طریق دعا و نیایش مستحکمتر کنند.
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