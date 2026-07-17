به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، به روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت می‌فرمایند چرا اگر مقدار کمی از دنیا به دست می‌آورید خوشحال می‌شوید، اما اگر آخرت از دستتان برود غمگین نمی‌شوید؟ این در حالی است که از دست رفتن مقدار ناچیزی از دنیا شما را سخت پریشان می‌کند.



وی افزود: اساتید اخلاق دلیل این بی‌تفاوتی نسبت به آخرت را یا ضعف ایمان می‌دانند و یا اینکه غبار غفلت دل‌ها را فراگرفته است. بنابراین باید مراقب باشیم که ایمان به ملاقات پروردگار در قلب ما زنده بماند.



اهمیت نماز اول وقت و پرهیز از ضایع کردن آن



امام جمعه سنقروکلیایی در ادامه تفسیر ویژگی‌های متقین به موضوع «اقامه نماز» پرداخت و گفت: منظور از ضایع کردن نماز در آیات و روایات، تاخیر در اقامه آن بدون عذر شرعی است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند کسی که نماز خود را ضایع کند، خداوند او را با قارون، فرعون و هامان محشور می‌کند.



وی با اشاره به روایات هشداردهنده در خصوص ترک نماز تصریح کرد: تارک‌الصلاة در قیامت آرزوی بازگشت به دنیا را دارد. کسی که نماز برای او سنگین است، باید ایمان و باور قلبی خود به ملاقات با خداوند را تقویت کند. همان‌طور که امام صادق (ع) فرمودند، امیرالمؤمنین (ع) در هنگام رویارویی با مشکلات و غم‌ها به نماز پناه می‌بردند؛ لذا مدیران نیز باید در ادارات نماز را برپا دارند چرا که بی‌نمازی در جامعه فساد به همراه دارد.



لزوم پذیرش عیوب و پرهیز از عیب‌جویی دیگران



حجت‌الاسلام رضایی در خطبه دوم با تأکید بر لزوم رفع عیوب شخصی و پذیرش نقد منصفانه، بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند چرا از اصلاح یکدیگر به وسیله تذکرها محروم هستید؟ اگر کسی از روی دلسوزی عیب ما را گفت، باید بپذیریم و خاشع باشیم، نه اینکه به فکر عیب‌جویی متقابل بیفتیم. اگر هر کس به فکر رفع عیوب خود باشد، مشکلات در جامعه به وجود نمی‌آید.



حملات آمریکا به زیرساخت‌ها نشانه ضعف و استیصال است



خطیب جمعه سنقروکلیایی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حملات استکبار به زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: آمریکا با زدن زیرساخت‌ها و پل‌ها در جنوب، ضعف و استیصال خود را نشان می‌دهد. تجربه ثابت کرده هرجا آمریکا قدرت نظامی برتر داشته باشد، به زیرساخت‌ها کاری ندارد، اما هرجا کم بیاورد و شکست بخورد، به این اقدامات دست می‌زند.



وی تأکید کرد: آمریکا در رویارویی نظامی با ایران اسلامی و جبهه مقاومت کاملاً شکست خورده است. قطع آب شرب مردم نشانه اوج خباثت آنهاست، اما با مقاومت و حضور مردم در صحنه، شاهد شکست قطعی و مفتضحانه آنان خواهیم بود.



حجت‌الاسلام رضایی با یادآوری پیام رهبر انقلاب درباره انتقام خون «امام شهید»، افزود: همان‌طور که رهبر عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) فرمودند، عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شهدا را از قاتلین بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و این جنایتکاران که فهرستشان مشخص است، آرزوی مرگ آرام را به گور خواهند برد.



شورای نگهبان؛ نبض نظام و مایه آرامش مؤمنین



وی همچنین با گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان گفت: این نهاد جایگاه بی‌بدیل و راهبردی در نظام اسلامی دارد و به همین دلیل بیشترین هجمه‌های دشمن متوجه آن است. به فرموده امام راحل (ره)، شورای نگهبان عماد دین، مایه اطمینان قلب مؤمنین و نبض نظام اسلامی است.



امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به فرارسیدن سوم صفر و ولادت امام محمد باقر (ع)، آن حضرت را پرچمدار اتحاد امت اسلامی و مبارزه با تحریفات یهود دانست و تصریح کرد: این امام همام در کنار ایجاد وحدت میان دوستان، در مقابل دشمنان نیز با قاطعیت می‌ایستاد.



وی با انتقاد شدید از برخی جریانات داخلی سازش‌کار تأکید کرد: این‌گونه نبود که با زبان نرم با دشمنان سخن بگویند. امروز نیز کسانی که در کشور از صلح با آمریکا و اسرائیل حرف می‌زنند، خائن به مملکت، نظام اسلامی و مردم هستند و باید بدانند که زیر پای ملت پایمال خواهند شد.



حجت‌الاسلام رضایی در پایان با گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌رو از جمله شهادت حضرت رقیه (س)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و روز بزرگداشت سلمان فارسی، بر لزوم الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع) و بزرگان دین تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه صفر، دادن صدقه را برای دفع بلا توصیه نمود و از مردم خواست در مصرف برق صرفه‌جویی کرده و آن را میدانی برای مبارزه با استکبار بدانند.