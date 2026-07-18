محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی استان در هفته جاری، اظهار کرد: انتظار میرود هفته پیشرو در مقایسه با هفته گذشته خنکتر باشد، هرچند با توجه به قرارگیری در فصل تابستان، همچنان هوای گرم در سطح استان حاکم خواهد بود.
وی با بیان اینکه براساس بررسی نقشههای پیشیابی نیمه نخست هفته جاری آسمانی صاف و آفتابی برای استان پیشبینی میشود، افزود: در نیمه دوم هفته شاهد افزایش ابرهای موقتی و گذرا در آسمان استان خواهیم بود و یشبینی میشود در روزهای آینده دمای روزانه بهتدریج یک تا دو درجه دیگر کاهش یابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: پدیده غالب در برخی ساعات، وزش باد است که در بخشهایی از استان میتواند با پدیده غبار رقیق همراه باشد.
باقریشکیب به دادههای ایستگاههای هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۸ تا ۳۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است و شهرستان بهار با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه و شهرستانهای کبودرآهنگ، فامنین و همدان با حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان ثبت شدهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین سرعت وزش باد گزارششده در شبانهروز گذشته در شهرستان کبودرآهنگ با ۵۰ کیلومتر بر ساعت بوده است.
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