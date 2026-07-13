دمای هوا در مشهد ۳۸ درجه؛وزش باد شدید در خراسان رضوی پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی تا اوایل هفته آینده ماندگاری هوای گرم و وزش باد دو پدیده جوی غالب در سطح استان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از نظر شدت گرما ضمن افزایش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده برای روزهای پایانی هفته جاری و شنبه و یکشنبه هفته آینده در بسیاری نقاط استان دمای روزانه حدود ۴۰ درجه و در نواحی گرمسیر دما تا ۴۵ درجه پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت به ویژه طی امروز و جمعه وزش باد در نیمه شرقی و نقاط بادخیز استان گاهی نسبتاً شدید بوده که احتمال بروز خسارت و خیزش گردوخاک به ویژه طی جمعه وجود دارد که در این خصوص هشدار سطح زرد مورخ ۲۰ تیرماه صادر شده است.

قاسمی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریمان با ۱۵ درجه خنک‌ترین و سرخس با ۴۲ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند، نوسانات دمایی مشهد طی این مدت بین ۳۶ و ۲۵ درجه بوده است که امروز در گرمترین ساعات به ۳۸ درجه خواهد رسید.