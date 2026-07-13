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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

دمای هوا در مشهد ۳۸ درجه؛وزش باد شدید در خراسان رضوی پیش بینی می شود

دمای هوا در مشهد ۳۸ درجه؛وزش باد شدید در خراسان رضوی پیش بینی می شود

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوا طی امروز در مشهد به ۳۸ درجه می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی تا اوایل هفته آینده ماندگاری هوای گرم و وزش باد دو پدیده جوی غالب در سطح استان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از نظر شدت گرما ضمن افزایش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده برای روزهای پایانی هفته جاری و شنبه و یکشنبه هفته آینده در بسیاری نقاط استان دمای روزانه حدود ۴۰ درجه و در نواحی گرمسیر دما تا ۴۵ درجه پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت به ویژه طی امروز و جمعه وزش باد در نیمه شرقی و نقاط بادخیز استان گاهی نسبتاً شدید بوده که احتمال بروز خسارت و خیزش گردوخاک به ویژه طی جمعه وجود دارد که در این خصوص هشدار سطح زرد مورخ ۲۰ تیرماه صادر شده است.

قاسمی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریمان با ۱۵ درجه خنک‌ترین و سرخس با ۴۲ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند، نوسانات دمایی مشهد طی این مدت بین ۳۶ و ۲۵ درجه بوده است که امروز در گرمترین ساعات به ۳۸ درجه خواهد رسید.

کد مطلب 6886853

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