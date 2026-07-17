جشنواره ملی «توانا» در اراک؛ سکوی پرتاب استعدادهای ورزشی نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه کریمی اظهار کرد: جشنواره ملی «توانا» در چهار رشته طنابکشی، پنالتی گلبال، هفتسنگ و پرتاب گوی برنامهریزی و با حضور پرشور شرکتکنندگان اجرا شد.
وی افزود: این رویداد ورزشی با هدف ایجاد فضای نشاط، رقابت سالم و توسعه مشارکت اجتماعی افراد دارای آسیب بینایی برگزار شد و خوشبختانه شاهد حضور چشمگیر ورزشکاران در رشتههای مختلف بودیم.
وی با اشاره به تأثیرات مثبت این جشنواره، یادآور شد: برگزاری چنین رویدادهایی گامی مؤثر در راستای حمایت از ورزش افراد دارای معلولیت، تقویت روحیه خودباوری، کشف استعدادهای نوظهور و توسعه عدالت در دسترسی به فرصتهای ورزشی برای نابینایان و کمبینایان استان مرکزی به شمار میرود.
رئیس هیأت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان مرکزی تصریح کرد: در این جشنواره، با هدف تشویق و ترغیب شرکتکنندگان، به نفرات اول تا سوم هر رشته احکام قهرمانی و هدایایی به رسم یادبود اهدا شد و تمامی شرکتکنندگان نیز گواهی حضور دریافت کردند.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تکریم پیشکسوتان ورزش، بیان کرد: در حاشیه این مراسم، به پاس سالها تلاش، پشتکار و حضور مؤثر در عرصههای مختلف اجتماعی و ورزشی، از «محمد ابراهیمیشاد»، جانباز سرافراز و ورزشکار توانمند استان مرکزی، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
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