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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

مازندران بر سکوی نخست کشتی آزاد پیشکسوتان کشور ایستاد

مازندران بر سکوی نخست کشتی آزاد پیشکسوتان کشور ایستاد

آمل- تیم مازندران با کسب ۵۵۲ امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان کشور و انتخابی تیم ملی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دو روزه کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی با حضور حدود ۶۰۰ کشتی‌گیر از ۳۰ استان کشور شامگاه جمعه در سالن ورزشی اوقاف شهرستان آمل پایان یافت.

در پایان این رقابت‌ها، تیم مازندران با نمایش برتر کشتی‌گیران خود و کسب ۵۵۲ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات را به دست آورد.

تیم‌های تهران و توابع تهران نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم این دوره از رقابت‌ها قرار گرفتند.

بر اساس نتایج این مسابقات، نفرات برتر شش گروه سنی و اوزان مختلف به عنوان اعضای تیم ملی کشتی آزاد پیشکسوتان ایران انتخاب شدند و در رقابت‌های قهرمانی جهان که مهرماه سال جاری به میزبانی اردن برگزار می‌شود، به روی تشک خواهند رفت.

رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان کشور با حضور قهرمانان و مدال‌آوران سال‌های گذشته کشتی ایران در شهرستان آمل برگزار شد.

کد مطلب 6890771

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