برخی پرستاران بیمارستان بقایی، بیماران را به منازل خود بردند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی جمعه شب با حضور در بیمارستان شهید بقایی اهواز که چهارشنبه شب به دلیل بمباران‌ محیط پیرامونی آن از سوی ارتش تروریستی آمریکا، شرایط هولناکی برای بیماران مبتلا به بیماری سرطان بستری شده رقم خورد، اظهار کرد: به دستور رئیس جمهور و با جمع بندی معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد بنده به استان های جنوبی کشور سفر داشته باشد که از خوزستان کار را آغاز کردیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ابتدای سفر بازدیدی از بیمارستان شهید بقایی اهواز داشتیم، گفت: در خصوص ضربات روحی و جسمی که شب حمله وارد شده بود صحبت کردیم.

وی افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور نسبت به حوزه درمان اشراف کافی دارند طبیعتاً نسبت به این موضوعات دستورات کافی را خواهند داد. البته دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده از وزارت و هم استاندار خوزستان، ابتکار عمل های خوبی داشته اند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه مردم نوع دوستی عجیبی داشتند و داستان های مهربانانه ای روایت شد، تصریح کرد: برخی پرستاران به لحاظ اینکه بیمار بستری بوده، والدین اینجا نبوده یا مسافت ها دور بود، آنها را به منزل خود بردند که قصه ویژه ای است و باید به این موارد توجه شود.

مهاجرانی تاکید کرد: دولت با تمام توان کنار مردم است و برای رفع نیازهای کادر درمان نیز حتما همه تصمیمات اتخاذ خواهد شد.