برداشت بادمجان و نعنا از دشت های کاشان آغاز شد

علی محلوجی در گفتگو با خبرنگار مهر از برداشت محصول بادمجان در کاشان خبر داد و اظهار کرد: برداشت این محصول از اواخر خردادماه آغاز شده است.

وی ابراز کرد: سطح زیر کشت بادمجان در بخش مرکزی شهرستان حدود ۱۰۰ هکتار است و متوسط عملکرد این محصول به ۵۰ تن در هر هکتار می‌رسد.

رئیس اداره جهادکشاورزی کاشان تصریح کرد: بادمجان تولیدی این منطقه به دلیل کیفیت بالا، طعم شیرین و بازارپسندی مطلوب، از مرغوبیت ویژه‌ای برخوردار بوده و مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برداشت بادمجان از مزارع دشت های کاشان تا نیمه پاییز ادامه خواهد داشت و نقش مهمی در تأمین بازار و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان ایفا می‌کند.

محلوجی همچنین با اشاره به آغاز برداشت چین دوم نعنا در شهرستان کاشان خبر داد و گفت: برداشت تابستانه نعنا از اواخر مرداد ماه آغاز و تا اواسط شهریور ادامه خواهد داشت.

وی گفت: این برداشت عمدتاً در بخش مرکزی شهرستان شامل مناطق فین، حسن‌آباد و لتحر در حال انجام است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان افزود: شهرستان کاشان با دارا بودن ۱۵۰ هکتار سطح زیرکشت محصول نعنا، پیش‌بینی می‌شود حدود هفت هزار تن محصول تر نعنا تولید و برداشت شود

وی تصریح کرد: محصول نعنا این شهرستان به دلیل عطر و اسانس مرغوب و همچنین دارا بودن صنایع فرآوری و تولید عرق نعنا در سطح کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.