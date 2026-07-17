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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

اجتماع حماسی مردم ارومیه در تجمعات شبانه ادامه دارد

اجتماع حماسی مردم ارومیه در تجمعات شبانه ادامه دارد

ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های اقتدار ملی جمعه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6890861

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