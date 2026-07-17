https://mehrnews.com/x3czZQ ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6890861 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ اجتماع حماسی مردم ارومیه در تجمعات شبانه ادامه دارد ارومیه - مردم انقلابی سلماس در ادامه شب های اقتدار ملی جمعه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6890861 کپی شد مطالب مرتبط واکنش پرشور رشتوندان به پیام سردار موسوی: «برادر، برادر ضربه آخر بزن» حماسه آفرینی با شکوه مردم آستانه اشرفیه در خیابان قرار صد و سی و نهم مردم لاهیجان در خیابان روایت مهر از استقامت یک شیرزن گیلانی؛ قلبی که برای «ایران» می تپد امام جمعه بوشهر: رهبر شهید عمر خود را در راه اسلام و انقلاب صرف کرد نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه اقامه شد برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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