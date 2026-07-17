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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵

قیام شبانه مردم شهرکرد در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۹

قیام شبانه مردم شهرکرد در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۹

شهرکرد- قیام شبانه مردم شهرکرد در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۹ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

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کد مطلب 6890760

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