https://mehrnews.com/x3czXM ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6890760 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ قیام شبانه مردم شهرکرد در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۹ شهرکرد- قیام شبانه مردم شهرکرد در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۹ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6890760 کپی شد مطالب مرتبط حجتالاسلام معتمدی: وحدت ملی سد تسخیر ناپذیر مقابل نفوذ دشمن است حجت الاسلام سلیمانی: جنوب کشور خاک غیرت و مقاومت است برچسبها تجمع مردمی تجمعات مردمی شهرکرد
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