ضعف معرفت به ولایت فقیه، عامل غربت جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید شمسالدین موسوی شامگاه جمعه در مراسم هفتم شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی در ضیاءآباد با بیان اینکه دشمنی با اولیای الهی از آغاز تاریخ وجود داشته است، اظهار کرد: طبیعی است که کفار، مشرکان و منافقان تحمل وجود ولی خدا را نداشته باشند، اما آنچه بیش از همه موجب اندوه میشود، غربت ولی خدا در میان دوستان است.
وی با اشاره به وقایع عاشورا افزود: بسیاری از کسانی که بعدها از یاران و دوستداران امام حسین(ع) شدند، در روز عاشورا امام خود را تنها گذاشتند و همین مسئله نشان میدهد که تنها محبت اهلبیت(ع) کافی نیست، بلکه باید معرفت عمیق نسبت به جایگاه امام نیز وجود داشته باشد.
این کارشناس مذهبی یکی از مهمترین عوامل غربت امامان را ضعف معرفت دانست و گفت: در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز برخی یاران با وجود ارادت به حضرت، به دلیل نداشتن شناخت کافی از جایگاه ولایت، تصمیماتی گرفتند که به ضرر جبهه حق تمام شد.
موسوی با اشاره به ماجرای قیس بن سعد و اتفاقات حکومت امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: گاهی انسان نیت خیر دارد، اما چون درک دقیقی از جایگاه امام ندارد، برخلاف نظر ولی جامعه عمل میکند و همین موضوع زمینهساز مشکلات بزرگ میشود.
وی با بیان اینکه امروز جامعه اسلامی در عصر غیبت قرار دارد، تصریح کرد: اگرچه ولی فقیه معصوم نیست، اما فقیه جامعالشرایط بر اساس آموزههای دینی، حجت شرعی برای اداره جامعه اسلامی است و تبعیت از او مسیر مورد رضایت امام عصر(عج) محسوب میشود.
این سخنران مذهبی ادامه داد: همه میتوانند دیدگاه کارشناسی و نظرات خود را مطرح کنند، اما پس از تصمیم ولی فقیه، فصلالخطاب باید نظر رهبر جامعه اسلامی باشد؛ همانگونه که در مسائل فردی نیز مقلدان از فتوای مرجع تقلید خود تبعیت میکنند.
وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت مسائل کشور خاطرنشان کرد: باور ما این است که ولی فقیه به دلیل فقاهت، تقوا، زمانشناسی و بهرهمندی از هدایت الهی، شایسته هدایت جامعه اسلامی است و هرچه معرفت مردم نسبت به این جایگاه بیشتر شود، اقتدار نظام اسلامی نیز افزایش خواهد یافت.
موسوی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین گفت: مهمترین وظیفه فعالان فرهنگی و مذهبی، افزایش شناخت جامعه نسبت به جایگاه ولایت فقیه است؛ زیرا ضعف معرفت، زمینهساز غربت ولی جامعه و سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: اگر متجاوز بهطور کامل تنبیه نشود، دوباره برای ضربه زدن به ملت ایران برنامهریزی خواهد کرد، از این رو تحقق امنیت پایدار در گرو برخورد قاطع با دشمنان است.
این کارشناس مذهبی در پایان با بیان اینکه وحدت مردم، تبعیت از ولایت و افزایش بصیرت سه رکن اساسی اقتدار جمهوری اسلامی است، از مردم خواست با حفظ انسجام و تقویت معرفت دینی، زمینه ناکامی توطئههای دشمنان را فراهم کنند.
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