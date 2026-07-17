https://mehrnews.com/x3cB2n ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲ کد مطلب 6890887 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲ حضور مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در اجتماع شبانه مشهد مشهد- حجتالاسلام مهدی بیاتی، مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در تجمعات منطقه عبدالمطلب مشهد حضور یافت. دریافت 12 MB کد مطلب 6890887 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه مردم مشهد اقبالیه در یکصد و سیونهمین شب؛ اجتماع مردمی در امتداد شبهای حضور خیبرشکنِ معروف مشهد در تجمعات شبانه منطقه عبدالمطلب یکصد و سی و هشتمین اجتماع خیابانی مردم قهرمان کاشمر مهرگان در شب ۱۳۹؛ مردم همچنان پای کار همدلی ماندند دانسفهان در یکصد و سیونهمین شب؛ جلوهای دیگر از حضور مردمی اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در نیشابور حضور پرشور مردم کاشمر در اجتماعات شبانه موج گسترده حضور مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد قرارگاه زیست عفیفانه
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