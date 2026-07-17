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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۲

حضور مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در اجتماع شبانه مشهد

حضور مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در اجتماع شبانه مشهد

مشهد- حجت‌الاسلام مهدی بیاتی، مسئول جبهه مردمی زیست عفیفانه کشور در تجمعات منطقه عبدالمطلب مشهد حضور یافت.

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کد مطلب 6890887

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