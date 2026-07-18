  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۴

سنتکام از پایان هفتمین شب حملات علیه ایران خبر داد

سنتکام از پایان هفتمین شب حملات علیه ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد که برای هفتمین شب متوالی، با استفاده از جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای جنگی، شماری از زیرساخت‌ها و مراکز نظامی ایران را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سنتکام در بیانیه‌ای از پایان هفتمین شب متوالی حملات تجاوزکارانه این کشور علیه ایران خبر داد.

سنتکام مدعی شد در این دور از حملات، مراکز دیده‌بانی، زیرساخت‌های نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و برخی توانمندی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

براساس این بیانیه، ارتش آمریکا برای اجرای حملات خود از جنگنده‌ها، پهپادها، ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی استفاده کرده است.

مقامات آمریکایی تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل دقیق اهداف، نتایج حملات و خسارات احتمالی منتشر نکرده‌اند و ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه سنتکام نیز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.

کد مطلب 6890940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها