سنتکام از پایان هفتمین شب حملات علیه ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سنتکام در بیانیهای از پایان هفتمین شب متوالی حملات تجاوزکارانه این کشور علیه ایران خبر داد.
سنتکام مدعی شد در این دور از حملات، مراکز دیدهبانی، زیرساختهای نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و برخی توانمندیهای دریایی ایران هدف قرار گرفتهاند.
براساس این بیانیه، ارتش آمریکا برای اجرای حملات خود از جنگندهها، پهپادها، ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی استفاده کرده است.
مقامات آمریکایی تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل دقیق اهداف، نتایج حملات و خسارات احتمالی منتشر نکردهاند و ادعاهای مطرحشده در بیانیه سنتکام نیز از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
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