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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۵

حمله ارتش به مخازن سوخت آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین

حمله ارتش به مخازن سوخت آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین

ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پانزدهمین مرحله عملیات صاعقه، پایگاه و مراکز ارتش تروریستی آمریکا و چند پل ارتباطی در بحرین را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به جنایت‌های استکبار جهانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان عزیز مناطق جنوبی کشور، ساعاتی قبل و در مرحله پانزدهم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «آشیانه و پارکینگ هواپیماها»، «مخازن سوخت» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی و چند پل ارتباطی در بحرین را هدف قرار دادند.

پایگاه هوایی شیخ عیسی در جنوب بحرین، از مهم‌ترین مراکز عملیاتی و پشتیبانی نیروی هوایی و دریایی ارتش تروریستی آمریکا محسوب می شود که به دلیل قرار داشتن تاسیسات و تجهیزات حیاتی به عنوان نقطه اتکای عملیات های آمریکا علیه اهداف منطقه‌ای به ویژه کشورمان عمل می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد شهیدان مظلوم جنایت‌های اخیر دشمن زبون، تاکید کرد: جنوب سرفراز ایران، بخش مهمی از دفاع و استقامت مردمان غیور این خطه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و تاب‌آوری امروز در برابر جنایات دشمن خبیث است. جان فدای این مردم غیور و آحاد ملت بزرگ ایرانیم و بر تکلیف سربازی خود برای دفاع از این سرزمین افتخار می‌کنیم.

کد مطلب 6890955

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      4 0
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      با اقتدار هرجا اسم آمریکا هست نابودکنید
    • علیرضا IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      3 0
      پاسخ
      این آمریکائی‌ها مثل علف هرز می‌مونند از هرجائی سر در می‌آورند باید علف کش زد از ریشه نابود بشند
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      3 0
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      منافع اقتصادی آمریکا در امارات و عربستان پاشنه آشیل آمریکاست کشتن نظامیان امریکایی که اکثرا مهاجرند برای سردمداران سرمایه دار آمریکا اهمیتی ندارد لکن از بین بردن سرمایه اشان مساوی با گرفتن جانشان است..

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