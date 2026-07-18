تردد از تونل شهید میرزایی بندرعباس ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حقپرست از انسداد موقت تونل شهید میرزایی در محور بندرعباس – حاجیآباد خبر داد و اظهار داشت: تونل شهید میرزایی به دلیل انجام عملیات اجرایی، از ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه ۲۷ تیرماه تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی هرمزگان از کاربران جادهای خواست با برنامهریزی مناسب، تا حد امکان از سفر در ساعات شب خودداری کرده و سفرهای خود را در طول روز انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از مسیرهای جایگزین و اطلاعیههای رسمی دستگاههای مسئول استفاده کنند.
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