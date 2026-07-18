وزیر راه و شهرسازی وارد استان یزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق صبح شنبه به منظور حضور در آیین افتتاح و بهره.برداری از طرح‌های راه و مسکن وارد استان یزد شد.

وی در نخستین برنامه از این سفر یکروزه در مراسم آغاز عملیات اجرایی اَبَرپروژه استان، آزاد راه نطنز - یزد - سیرجان محور اردکان - مهریز شرکت می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در این سفر، قرار است ۲۵۰ کیلومتر از پروژه روکش آسفالت محورهای شریانی استان یزد را افتتاح کند.

در ادامه، با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسمی ۵۷۵۸ واحد از طرح نهضت ملی مسکن استان یزد را در قالب های واحد تکمیل شده، واحد نیمه ساز و زمین افتتاح و تحویل متقاضیان خواهد شد.

برنامه پایانی سفر وزیر راه و شهرسازی به یزد، دیدار با آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و جمعی از مدیران استان خواهد بود.