به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، هوشنگ بازوند با اشاره به جایگاه این پروژه در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: آزادراه اردکان- مهریز یکی از مهم‌ترین قطعات کریدور آزادراهی شمال- جنوب کشور به شمار می‌رود و اجرای آن، گامی مؤثر در تکمیل شبکه آزادراهی ایران و افزایش پیوستگی مسیرهای راهبردی حمل‌ونقل خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور افزود: این پروژه با مشارکت دولت و بخش خصوصی وارد مرحله اجرا می‌شود و با فراهم شدن مقدمات اجرایی، عملیات آن به‌صورت رسمی آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اجرای آزادراه اردکان-مهریز علاوه بر افزایش ظرفیت عبور و مرور، نقش مهمی در ارتقای ایمنی سفر، کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و تقویت جایگاه کریدورهای ترانزیتی کشور ایفا خواهد کرد.

بازوند با تاکید بر اهمیت ملی این پروژه اظهار داشت: آزادراه اردکان-مهریز فقط یک پروژه استانی نیست، بلکه بخشی از برنامه راهبردی توسعه کریدور آزادراهی شمال-جنوب کشور محسوب می‌شود و آغاز عملیات اجرایی آن، نقطه عطفی در تکمیل این شبکه و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با آغاز عملیات اجرایی این پروژه، یکی دیگر از حلقه‌های مهم شبکه آزادراهی کشور وارد مرحله ساخت می‌شود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اجرای آن را با هدف تسریع در تکمیل کریدورهای راهبردی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال خواهد کرد.