ارائه بیش از ۱۸ هزار خدمت ترافیکی در خراسان جنوبی طی یک هفته

سرهنگ محمدرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی طی هفته گذشته در بخش‌های شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات، رسیدگی به تصادفات و سایر خدمات مرتبط، ۱۸ هزار و ۸۲۶ خدمت به شهروندان ارائه کرده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی در معابر استان افزود: در این مدت ۵۰۷ دستگاه وسیله نقلیه به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد حادثه‌ساز توقیف شدند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۵۵ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشکن توقیف و مالکان آنها ملزم به شرکت در دوره‌های آموزشی و رفع نواقصی از جمله ایراد اگزوز در محل پارکینگ شدند.

سرهنگ خسروی با بیان اینکه برخورد با تخلفات پرخطر با جدیت دنبال می‌شود، گفت: طی هفته گذشته ۸۰۹ مورد تخلف حادثه‌ساز رانندگان اعمال قانون شد.

وی افزود: در اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا یا مخدوش، خودروهای دارای صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی، ۷۰۲ دستگاه وسیله نقلیه اعمال قانون و نسبت به رفع نقص آنها اقدام شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در پایان از معرفی ۴۲ راننده متخلف به مراجع قضایی خبر داد و بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث تأکید کرد.