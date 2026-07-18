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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

خیز استقلال برای جذب یک نام بزرگ

خیز استقلال برای جذب یک نام بزرگ

در حالی که آینده نیمکت تیم زنان استقلال پس از صعود در هاله‌ای از ابهام است گفته می‌شود مذاکره با مریم ایراندوست به اصلی‌ترین سناریوی باشگاه برای فصل جدید تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هواداران استقلال با امیدواری در انتظار نخستین فصل حضور تیم زنان خود در لیگ برتر هستند اخبار رسیده از باشگاه آبی‌ها حکایت از یک تحرک جدی در نیمکت فنی دارد.

اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که مدیران استقلال برای عبور از چالش‌های فصل جدید نگاه ویژه‌ای به مریم ایراندوست داشته و مذاکرات غیررسمی با این سرمربی کارکشته و پرسابقه فوتبال ایران آغاز شده است.

ایراندوست که خاطرات درخشانی از دوران حضورش در ملوان را در ذهن هواداران فوتبال ثبت کرده گزینه‌ای است که می‌تواند وزنه سنگینی برای تیم تازه‌وارد استقلال در قامت لیگ برتری باشد.

خیز استقلال برای جذب یک نام بزرگ

با این حال این انتقال چندان هم بی‌مانع نیست. خود ایراندوست در آخرین اظهارنظرش ضمن تایید دریافت پیشنهاد از سه تیم مختلف تأکید کرده که هنوز تصمیمی برای آینده حرفه‌ای خود نگرفته است.

علاوه بر این در حالی که نام ایراندوست مطرح می‌شود سرنوشت مریم حسن‌زاده مربی که موفق شد در فصل گذشته جواز صعود آبی‌پوشان به لیگ برتر را صادر کند همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

کد مطلب 6891126

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