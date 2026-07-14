به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال که طی دو فصل اخیر توانست با عملکردی موفق از لیگ دسته دوم به لیگ برتر فوتبال زنان ایران برسد این روزها در شرایطی متفاوت نسبت به سایر تیمهای حاضر در لیگ قرار دارد. در حالی که اکثر مدعیان لیگ برتر فعالیت خود را در بازار نقلوانتقالات آغاز کردهاند و در حال تکمیل فهرست بازیکنان خود هستند از استقلال هنوز خبر قابل توجهی در این زمینه منتشر نشده و سکوت مدیران باشگاه گمانهزنیهای مختلفی را درباره آینده این تیم به وجود آورده است.
بر اساس پیگیریها مهمترین دلیل این سکوت و بلاتکلیفی وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه استقلال است. مدیران آبیپوش امیدوارند با رأی دادگاه عالی ورزش (CAS) بتوانند مجوز جذب بازیکن را به دست آورند و به همین دلیل بخش عمدهای از برنامهریزیهای تیم فوتبال زنان نیز مانند تیم مردان این باشگاه فعلاً متوقف مانده است.
شنیدهها حاکی از آن است که استقلال برای حضور در نخستین فصل لیگ برتر زنان برنامههای ویژهای را تدوین کرده است. گفته میشود بودجه مناسبی برای این تیم در نظر گرفته شده و حتی رایزنیهایی با چند بازیکن شاخص فوتبال زنان نیز انجام شده تا در صورت باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی آبیپوشان با ترکیبی قدرتمند وارد رقابتها شوند. هدف مدیران باشگاه نیز تنها حضور در لیگ نیست و آنها به دنبال ساختن تیمی مدعی برای کسب عنوان قهرمانی و رقابت بر سر سهمیه حضور در مسابقات آسیایی هستند.
اما در کنار این سناریو خبرهایی نیز از بررسی گزینهای متفاوت در باشگاه به گوش میرسد. گزینهای که در صورت اجرایی شدن یکی از عجیبترین تصمیمات سالهای اخیر فوتبال زنان ایران خواهد بود.
بر اساس شنیدهها اگر تلاش استقلال برای باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی به نتیجه نرسد و رأی CAS نیز به سود این باشگاه صادر نشود، مدیران استقلال احتمال فروش امتیاز لیگ برتری تیم فوتبال زنان و خرید امتیاز لیگ دسته اول را نیز بررسی میکنند. تصمیمی که به معنای انصراف داوطلبانه از حضور در لیگ برتر و ادامه فعالیت در سطح پایینتر خواهد بود.
در واقع این سناریو با چند هدف روی میز مدیران باشگاه قرار گرفته است. نخست اینکه استقلال نمیخواهد بدون امکان جذب بازیکنان موردنظر خود وارد لیگ برتر شود و با تیمی که توان رقابت با مدعیانی مانند خاتون، سپاهان، گلگهر، پرسپولیس و ملوان را ندارد فصل دشواری را پشت سر بگذارد. از سوی دیگر مدیریت هزینهها و حفظ برخی الزامات مرتبط با مجوز حرفهای نیز از جمله دلایلی است که درباره این سناریو مطرح میشود.
آنچه این احتمال را پررنگتر میکند سکوت کامل استقلال در بازار نقلوانتقالات است. در حالی که بسیاری از تیمهای لیگ برتری فعالیت خود را آغاز کردهاند آبیپوشان هنوز وارد فاز رسمی جذب بازیکن نشدهاند و همین موضوع باعث شده گمانهزنیها درباره آینده این تیم افزایش پیدا کند.
البته این به معنای قطعی بودن بازگشت استقلال به لیگ دسته اول نیست. برعکس گفته میشود اولویت اصلی مدیران باشگاه همچنان حضور قدرتمند در لیگ برتر است و در صورت صدور رأی مثبت CAS پروژه نقلوانتقالاتی استقلال با سرعت آغاز خواهد شد. حتی شنیده میشود مذاکرات اولیه با چند گزینه برای تقویت تیم انجام شده و باشگاه تنها منتظر تعیین تکلیف وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی است تا این مذاکرات را نهایی کند.
با این حال تا زمانی که رأی دادگاه عالی ورزش اعلام نشده هیچیک از سناریوهای موجود را نمیتوان با قطعیت تأیید کرد. آنچه مشخص است این است که آینده تیم فوتبال زنان استقلال بیش از هر چیز به سرنوشت پرونده پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه گره خورده و رأی CAS میتواند مسیر آبیپوشان را به طور کامل تغییر دهد. از آغاز پروژهای پرهزینه برای قهرمانی در لیگ برتر گرفته تا تصمیمی غیرمنتظره برای یک فصل حضور دوباره در لیگ دسته اول و بازگشت به سطح نخست در زمانی که محدودیتهای نقلوانتقالاتی برطرف شده باشد.
نظر شما