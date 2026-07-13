بلاتکلیفی نیمکت استقلال و پرسپولیس/ گزینه بزرگ از دست دو مدعی پرید!

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو ماه تا آغاز نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان باقی مانده است؛ رقابت‌هایی که از شهریور آغاز می‌شود و برای نخستین بار استقلال و پرسپولیس به صورت همزمان در سطح اول فوتبال زنان ایران به میدان خواهند رفت. همین موضوع باعث شده تا از همین حالا نگاه‌ها به نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان معطوف شود. دیداری که می‌تواند یکی از مهم‌ترین اتفاقات فصل جدید باشد و توجه بیشتری را به لیگ برتر زنان جلب کند.

در کنار حضور دو تیم پرهوادار پایتخت تیم‌هایی مانند خاتون بم، سپاهان اصفهان، گل‌گهر سیرجان، ملوان بندرانزلی و ایستا البرز نیز همچنان در جمع مدعیان حضور دارند. موضوعی که نوید یکی از جذاب‌ترین فصول لیگ برتر فوتبال زنان را می‌دهد. با این حال برخلاف هیجان موجود برای آغاز مسابقات دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هنوز نتوانسته‌اند شرایط باثباتی را روی نیمکت خود ایجاد کنند.

پرسپولیس فصل گذشته نخستین تجربه حضور در لیگ برتر فوتبال زنان را پشت سر گذاشت. سرخ‌پوشان که با هدایت مریم آزمون و پس از قهرمانی در لیگ دسته اول راهی سطح نخست شده بودند برخلاف انتظارها نتوانستند نتایج مطلوبی کسب کنند و در پایان فصل در رده هفتم جدول قرار گرفتند. جایگاهی که با توجه به بودجه، جذب بازیکنان مطرح و اهداف باشگاه چندان رضایت‌بخش نبود.

به همین دلیل مدیران پرسپولیس از ماه‌ها قبل پروژه تقویت نیمکت را برای فصل جدید آغاز کردند و در رأس فهرست گزینه‌های خود نام مرضیه جعفری قرار گرفت. پرافتخارترین مربی فوتبال زنان ایران که طی دو دهه اخیر با خاتون بم افتخارات متعددی کسب کرده و سابقه هدایت تیم ملی را نیز در کارنامه دارد. مذاکرات دو طرف هفته‌ها ادامه داشت و حتی در مقاطعی از نزدیک شدن جعفری به نیمکت پرسپولیس خبرهایی منتشر شد اما در نهایت این توافق حاصل نشد و جعفری تصمیم گرفت به همکاری خود با خاتون ادامه دهد.

در سوی دیگر استقلال نیز شرایط کم‌ابهامی ندارد. آبی‌پوشان پس از صعود از لیگ دسته اول خود را برای نخستین حضور در لیگ برتر زنان آماده می‌کنند اما در هفته‌های اخیر بیش از هر چیز با مشکلات خارج از زمین مسابقه مواجه بوده‌اند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه برنامه‌های این تیم برای تقویت ترکیب را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر زمزمه‌هایی درباره احتمال تغییر کادر فنی نیز بارها مطرح شده است.

در همین میان نام مرضیه جعفری تنها در اطراف پرسپولیس شنیده نمی‌شد و در مقاطعی از او به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت استقلال نیز یاد شد. موضوعی که نشان می‌داد هر دو باشگاه پایتخت به دنبال آغاز فصل جدید با یک چهره شاخص روی نیمکت هستند. سناریویی که البته هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت.

از سوی دیگر وضعیت خاتون بم نیز در هفته‌های گذشته با ابهام همراه بود. انتشار اخبار مربوط به مشکلات مالی این باشگاه و احتمال جدایی مرضیه جعفری نگرانی‌هایی را درباره آینده پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران ایجاد کرده بود. خاتون که طی سال‌های اخیر همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بوده و سهم قابل توجهی در موفقیت‌های فوتبال زنان ایران داشته در مقطعی حتی در آستانه از دست دادن مهم‌ترین مهره فنی خود قرار گرفت.

با این حال طی روزهای اخیر خبر رسید که مشکلات مالی باشگاه تا حد زیادی برطرف شده و مرضیه جعفری نیز تصمیم گرفته به حضور خود در خاتون بم ادامه دهد؛ اتفاقی که نه تنها خیال هواداران این تیم را تا حد زیادی راحت کرد بلکه معادلات نیمکت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را نیز تحت تأثیر قرار داد.

اکنون در حالی شمارش معکوس برای آغاز لیگ برتر فوتبال زنان آغاز شده که دو تیم پرطرفدار پایتخت هنوز درگیر ابهاماتی در حوزه فنی و مدیریتی هستند. پرسپولیس پس از ناکامی در جذب گزینه اصلی خود همچنان به دنبال تعیین تکلیف نیمکت است و استقلال نیز علاوه بر حواشی مربوط به کادر فنی باید مشکلات نقل‌وانتقالاتی خود را برطرف کند.