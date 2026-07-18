به گزارش خبرنگار مهر، حمزه کرایلو صبح شنبه در نشست خبری چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان اظهار کرد: گلستان از ۲۷ تا ۲۹ تیرماه میزبان برترین نوجوانان مهارتی کشور خواهد بود و ۸۲ منتخب از میان بیش از هزار و ۵۰۰ شرکتکننده اولیه، در پنج رشته تخصصی با یکدیگر رقابت میکنند.
وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور نمایندگان ۲۱ استان کشور در رشتههای توسعه نرمافزار، توسعه نرمافزار موبایل، فناوریهای وب، طراحی گرافیک و نقشهکشی به کمک رایانه (AutoCAD) برگزار میشود.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای گلستان با اشاره به اینکه این رقابتها قرار بود سال گذشته برگزار شود، گفت: به دلیل شرایط پیشآمده در کشور، زمان برگزاری مسابقات به سال ۱۴۰۵ موکول شد و پس از برنامهریزیهای انجامشده، گلستان میزبان این رویداد ملی شد.
کرایلو، مسابقات مهارت نوجوانان را مقدمهای برای حضور در رقابتهای ملی و جهانی مهارت دانست و اظهار کرد: شرکتکنندگان این دوره از دانشآموزان پایههای هفتم تا دهم هستند و برگزیدگان، مسیر حضور در مسابقات ملی مهارت و در نهایت رقابتهای جهانی را طی خواهند کرد.
وی با قدردانی از همکاری استانداری گلستان، دستگاههای اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشوپرورش، ادارهکل ورزش و جوانان و حامیان مالی مسابقات، اظهار کرد: همراهی مسئولان استان در برگزاری این رویداد کمنظیر بوده و حمایتهای استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نقش مهمی در فراهم شدن زیرساختهای لازم برای میزبانی این مسابقات داشته است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای گلستان با اشاره به ظرفیت استان در حوزه مهارتآموزی، گفت: گلستان به واسطه میزبانی این دوره از مسابقات، با سهمیه ویژه ۱۳ شرکتکننده در رقابتها حضور دارد که فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای مهارتی نوجوانان استان به شمار میرود.
کریلو ابراز امیدواری کرد این مسابقات علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، به ترویج فرهنگ مهارتآموزی و تقویت جایگاه آموزشهای فنیوحرفهای در میان نوجوانان و خانوادهها کمک کند و اختتامیه این رویداد نیز روز دوشنبه با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.
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