خبرگزاری مهر، گروه استانها: بوشهر بیش از دو دهه است که بار میزبانی بزرگترین قطب انرژی کشور را بر دوش میکشد؛ استانی که بخش عمده گاز کشور از میدان مشترک پارس جنوبی در آن تولید و فرآوری میشود و نقشی بیبدیل در اقتصاد ملی دارد.
حضور دهها پالایشگاه، مجتمع پتروشیمی و صنایع وابسته، چهره جنوب استان را دگرگون کرده و این منطقه را به یکی از مهمترین مراکز صنعتی ایران تبدیل کرده است.
در کنار این دستاوردهای اقتصادی، مردم شهرستانهای عسلویه، کنگان، جم، دیر و دیگر مناطق جنوبی استان، هزینههای سنگینی نیز متحمل شدهاند. تغییرات زیستمحیطی، افزایش آلودگی هوا، فشار بر زیرساختهای شهری، رشد جمعیت مهاجر و افزایش هزینههای زندگی، بخشی از پیامدهای توسعه صنعتی در این منطقه به شمار میرود؛ موضوعی که همواره از سوی مردم و مسئولان محلی مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه صنعتی زمانی معنا پیدا میکند که منافع آن نیز به شکل عادلانه میان مردم منطقه توزیع شود. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع، اشتغال جوانان بومی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است؛ مطالبهای که سالهاست از تریبونهای مختلف مطرح میشود و همچنان در صدر خواستههای مردم قرار دارد.
مسئولیت اجتماعی صنایع تنها به اجرای چند پروژه عمرانی یا کمکهای مقطعی محدود نمیشود. ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای بومی، انتقال دانش و مهارت، حمایت از توسعه انسانی و تقویت اقتصاد محلی، از مهمترین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ صنعتی است؛ رویکردی که میتواند زمینه رضایت اجتماعی و توسعه پایدار را فراهم کند.
مردم استان بوشهر انتظار دارند استانی که بیشترین سهم را در تولید انرژی کشور دارد، در حوزه اشتغال نیز از جایگاهی متناسب برخوردار باشد. بسیاری از خانوادهها بر این باورند که نباید تنها دود مشعلها، آلودگیهای صنعتی و فشارهای ناشی از توسعه نصیب مردم میزبان شود، بلکه جوانان مستعد و توانمند بومی باید در اولویت جذب و استخدام صنایع قرار گیرند و سهم واقعی خود را از این ظرفیت ملی دریافت کنند.
اشتغال جوانان بومی اولویت باشد
یکی از جوانان شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید بسیاری از جوانان این منطقه با وجود سالها زندگی در کنار صنایع بزرگ، هنوز برای یافتن شغل مناسب با دشواری روبهرو هستند و انتظار مردم این است که در فرآیند جذب نیرو، فرصت برابر و اولویت واقعی برای افراد بومی در نظر گرفته شود.
علی صفایی با بیان اینکه مردم جنوب استان همواره همراه توسعه صنعت بودهاند، افزود: این همراهی زمانی تداوم خواهد یافت که آثار آن در زندگی مردم نیز دیده شود.
صفایی تأکید کرد: اشتغال جوانان بومی میتواند علاوه بر کاهش بیکاری، موجب افزایش امید اجتماعی و تقویت ارتباط میان صنعت و جامعه محلی شود.
یکی از اهالی شهرستان عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیاری از جوانان منطقه برای حضور در صنایع، سالها تحصیل و مهارتآموزی کردهاند و اکنون انتظار دارند فرصتهای شغلی متناسب در اختیار آنان قرار گیرد. ظرفیت نیروی انسانی بومی بسیار بالاست و نباید در فرآیند جذب نیرو نادیده گرفته شود.
محمد هوشیار افزود: مردم عسلویه سالها پیامدهای توسعه صنعتی را تحمل کردهاند و طبیعی است که انتظار داشته باشند سهم بیشتری از فرصتهای اشتغال داشته باشند. اجرای دقیق سیاستهای بومیگزینی میتواند بخشی از مطالبات انباشته مردم را پاسخ دهد و زمینه اعتماد بیشتر میان صنایع و جامعه محلی را فراهم سازد.
لزوم اجرای مصوبه جذب ۵۰ درصد نیروی بومی
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اقتصاد استان اظهار کرد: این مجموعههای عظیم علاوه بر نقش ملی، مسئولیت مستقیمی نیز در قبال مردم استان دارند و باید در حوزه اشتغال و توسعه محلی نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
جعفر پورکبگانی با تأکید بر اینکه اختصاص حداقل نیمی از فرصتهای شغلی صنایع به نیروهای بومی مطالبه جدی مردم استان است، گفت: تحقق این مطالبه میتواند ضمن کاهش نرخ بیکاری، زمینه افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی را نیز فراهم کند.
پورکبگانی افزود: مردم بوشهر سالها میزبان صنایع بزرگ کشور بودهاند و انتظار دارند آثار اقتصادی این میزبانی در زندگی فرزندانشان نیز نمایان شود. رعایت عدالت در جذب نیروهای انسانی یکی از مهمترین شاخصهای مسئولیت اجتماعی صنایع به شمار میرود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس خاطرنشان کرد: پیگیر اجرای دقیق قوانین و نظارت بر روند جذب نیروهای بومی خواهیم بود و انتظار میرود مدیران صنایع نیز با نگاه مسئولانه، سهم شایستهای برای جوانان استان در نظر بگیرند.
توانمندی مهارتی جوانان بومی
هرچند در گذشته در توجیه عدم جذب نیروهای بومی به نداشتن تخصص و مهارت اشاره میشد ولی اکنون با ارایه آموزشهای مهارتی، جوانان استان بوشهر مهارت کافی را برای جذب در این صنایع دارند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهربا تأکید بر اینکه مهارتآموزی حلقه اتصال آموزش و بازار کار است، اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص مهمترین پیشنیاز تأمین نیاز صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی محسوب میشود.
عبدالمجید دراهکی افزود: برنامهریزی این اداره کل بر اساس نیاز واقعی صنایع انجام میشود تا آموزشهای مهارتی با فرصتهای شغلی موجود همسو باشد و این رویکرد میتواند مسیر اشتغال پایدار جوانان بومی را هموار کرده و فاصله میان آموزش و بازار کار را کاهش دهد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر از توسعه مراکز و کارگاههای آموزشی در شهرستانهای عسلویه و کنگان خبر داد و گفت: تجهیز کارگاههای تخصصی در رشتههایی مانند برق صنعتی، ابزار دقیق، مکانیک، جوشکاری تخصصی و سایر مشاغل مورد نیاز صنایع، از اولویتهای اصلی این مجموعه است.
دراهکی گفت: بخش قابل توجهی از مهارتآموختگان بومی پس از گذراندن دورههای تخصصی وارد بازار کار شدهاند و تلاش میشود با گسترش آموزشهای کاربردی و همکاری نزدیکتر با صنایع، زمینه اشتغال تعداد بیشتری از جوانان استان فراهم شود.
پیگیری مطالبه جذب بومیها توسط دستگاه قضا
رئیسکل دادگستری استان بوشهر نیز با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مردم استان اعلام کرد: موضوع اشتغال نیروهای بومی در برخی شرکتهای مستقر در جنوب استان به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
مهدی مهرانگیز افزود: به دادستانهای شهرستانهای جنوبی استان مأموریت داده شده است تا روند جذب نیرو در صنایع را با دقت رصد کرده و هرگونه تخلف، ترک فعل یا عدول از قوانین مربوط به بومیگزینی را بدون اغماض بررسی کنند. به گفته وی، دفاع از حقوق عامه و احقاق حقوق مردم از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با اشاره به نتایج پیگیریهای انجام شده اظهار کرد: در آغاز مسئولیت من، سهم نیروهای بومی در برخی مجموعههای صنعتی حدود ۲۸ درصد بود، اما با برگزاری جلسات نظارتی، پیگیری مستمر و تأکید بر اجرای سیاستهای بومیگزینی، این میزان اکنون از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است.
مهرانگیز در عین حال تأکید کرد: این میزان پاسخگوی انتظار مردم نیست و باید با همکاری همه دستگاههای مسئول و مدیران صنایع، سهم اشتغال نیروهای بومی بیش از گذشته افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان خود را مدافع حقوق مردم میداند و اجازه نخواهد داد مطالبات قانونی مردم جنوب استان در حوزه اشتغال مورد غفلت قرار گیرد.
اگرچه در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی برای افزایش سهم نیروهای بومی در صنایع پارس جنوبی انجام شده و آمارها از بهبود وضعیت حکایت دارد، اما مطالبه مردم استان بوشهر همچنان فراتر از اعداد و درصدها است.
انتظار عمومی این است که اصل بومیگزینی به یک سیاست پایدار و الزامآور تبدیل شود و فرصتهای شغلی متناسب با ظرفیتهای انسانی استان در اختیار جوانان بومی قرار گیرد.
همافزایی میان صنایع، دستگاههای اجرایی، مراکز آموزش مهارتی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی میتواند مسیر تحقق این مطالبه را هموارتر کند.
تحقق اشتغال شایسته برای نیروهای بومی، نه تنها پاسخی به یک مطالبه اجتماعی، بلکه سرمایهگذاری برای توسعه پایدار، افزایش رضایت عمومی و تقویت پیوند میان صنعت و جامعه میزبان خواهد بود.
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