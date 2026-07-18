۵۳ حادثه هفته گذشته در اصفهان ۱۰۹ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گزارش عملکرد یک هفته اخیر جمعیت هلال احمر استان اصفهان در حوزه امداد و نجات اظهار کرد:در این بازه زمانی مجموعاً ۵۳ مورد حادثه در سطح استان ثبت شد که در جریان آن ۱۲۸ نفر حادثه‌دیده و ۱۰۹ نفر مصدوم شناسایی شدند؛ همچنین ۱۴۴ نفر نیروی عملیاتی در قالب ۵۴ تیم عملیاتی و با بهره‌گیری از ۴۵ دستگاه ناوگان خودرویی در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: در این مدت، ۳۴ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدند، یک نفر به مکان امن انتقال یافت و ۲ مورد نیز نجات فنی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: بیشترین حوادث ثبت‌شده در این مدت مربوط به حوادث ترافیکی با ۲۸ مورد بود و پس از آن مراجعه حضوری با ۱۴ مورد، فوریت پزشکی با ۵ مورد، حوادث صنعتی و کارگاهی با ۲ مورد، حوادث محیط‌های آبی با ۲ مورد، حوادث کوهستان با یک مورد و مفقودی با یک مورد قرار داشت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نقشه پهنه‌بندی حوادث، شهرستان‌های خور و بیابانک، نایین، اردستان، نطنز، کاشان، آران و بیدگل، شاهین‌شهر و میمه، نجف‌آباد، اصفهان، لنجان، مبارکه، شهرضا و سمیرم از مناطق پرحادثه استان در هفته گذشته بوده‌اند.