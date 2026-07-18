به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، در راستای صیانت از محیط زیست کشور و ارتقای سطح حفاظت از زیستبومهای حساس، جلسهای با حضور پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، و حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، برگزار شد.
در این نشست موضوع تأمین اعتبارات ضروری برای پارک ملی گلستان به عنوان یکی از ارزشمندترین ذخیرهگاههای زیستکره کشور مورد بررسی قرار گرفت.
قدیر حسن زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان محور اصلی این مذاکرات را چهار سرفصل کلیدی دانست که با هدف کاهش تعارضات و افزایش ضریب ایمنی پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره گلستان مطرح شد که به شرح زیراست:
تسهیل در خرید مستثنیات منطقه جمشیدآباد: با هدف رفع تداخلات و تثبیت مالکیت دولت در اراضی حساسِ این محدوده، ضرورت تخصیص اعتبار برای تملک مستثنیات منطقه جمشیدآباد مورد تاکید قرار گرفت تا از مداخلات انسانی و تغییر کاربریهای احتمالی جلوگیری شود.
تجهیز یگان حفاظت به امکانات پیشرفته اطفای حریق: با توجه به تجربه حریقهای سنوات گذشته، تأمین بودجه ویژه برای خرید تجهیزات مدرن اطفا و تقویت توان لجستیکی آتشبانان پارک ملی گلستان به عنوان یکی از اولویتهای فوری مطرح شد.
بهکارگیری فناوریهای نوین حفاظتی: در این جلسه بر هوشمندسازی حفاظت تأکید شد. مقرر شد اعتبارات لازم جهت خرید تجهیزات پایش نوین (شامل دوربینهای حرارتی، پهپادهای شناسایی و سیستمهای هشدار زودهنگام) در اختیار پارک ملی قرار گیرد تا فرآیند نظارت بر عرصهها با دقت بیشتری انجام شود.
نوسازی ناوگان عملیاتی و خودرویی: با هدف ارتقای سرعت عمل محیطبانان در حوادث و گشتهای حفاظتی، خرید ادوات فنی و نوسازی خودروهای عملیاتی پارک ملی گلستان به عنوان یکی از ضرورتهای زیرساختی در دستور کار قرار گرفت.
پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک پارک ملی گلستان قول مساعد داد تا در صورت تأمین منابع بودجهای، حمایتهای لازم جهت تحقق این برنامهها صورت پذیرد تا شاهد ارتقای شاخصهای حفاظتی در این منطقه حساس باشیم.
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