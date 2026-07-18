تداوم اجرای طرح مهتاب در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برای اجرای این طرح ۱۶ اکیپ عملیاتی در ۱۲ شهرستان استان به صورت شبانه روز در دو بخش مقابله با جلوه‌های بد مصرفی (طرح ۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید) و مقابله با انشعابات و ماینرهای غیر مجاز مشغول فعالیت می‌باشند.

وی در توضیح اقدامات بخش مقابله با انشعابات و ماینرهای غیر مجاز افزود: تاکنون 1000 انشعاب و ۴۵۳ دستگاه ماینر غیرمجاز جمع آوری ومورد پیگرد قانونی قرار گرفته و همچنین نصب ۱۵۷ مورد شمارشگر موقت برق، تعویض ۱۲۵۸ کنتور معیوب،شناسایی و رفع دستکاری ۳۸۴ دستگاه کنتور،نصب ۱۰۶ دستگاه کنتور هوشمند، تست ۲۵۸۷ کنتور چاه و پمپاژ آب کشاورزی،تبدیل ۱۶۹ مورد برق غیر مجاز به انشعاب دائم یا موقت از دیگر فعالیت‌های این بخش بوده است.

فرهزاد در ادامه گزارش با اشاره به بخش دوم طرح مهتاب (100شب 100 بازدید) اشاره کرد و افزود: اقدامات این بخش شامل بازدید روشنایی ۷۳۴ مرکز تجاری و صنفی، خاموش کردن ۹۶ مورد تابلو تبلیغاتی،بازدید از ۴۳ مورد مجتمع بین راهی، بازدید و پایش مصرف برق ۱۴۶ اداره ، بانک ، درمانگاه ، مساجد ، مراکز فرهنگی و ... بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: هر اقدامی که در طرح مهتاب انجام می شود گامی موثر برای کاهش تلفات انرژی ،افزایش عدالت در توزیع انرژی و حفظ پایداری برق برای همه مشترکان خواهد بود.