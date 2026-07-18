به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، غلامرضا بصیرنیا، دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح جزئیات جلسه ۵۸۵ شورای معین که با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، از بحث و بررسی و تصویب دو موضوع مهم در این جلسه خبر داد.

بصیرنیا با اشاره به اهمیت کیفیت‌بخشی به حرفه معلمی و جذب نیروهای شایسته تر، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند سال اخیر نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجومعلم را تصویب کرده بود که بر اساس آن، هر ساله آزمون اختصاصی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شد و داوطلبان بر اساس دو مؤلفه «نمره آزمون سراسری» و «نمره آزمون اختصاصی» برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی و مصاحبه معرفی می‌شدند. نتایج نهایی پذیرش این دانشگاه نیز پیش از انتخاب رشته آزمون سراسری اعلام می‌شد و در صورت پذیرش قطعی داوطلب در دانشگاه فرهنگیان، امکان انتخاب رشته در سایر دانشگاه‌ها وجود نداشت، مگر اینکه داوطلب در مهلت مقرر اعلام انصراف می‌کرد و پس از آن، این دسته از داوطلبان به همراه داوطلبان آزمون سراسری نسبت به انتخاب رشته در سایر دانشگاه ها اقدام می کردند.

وی با تأکید بر شرایط خاص کشور و لزوم برگزاری ایمن آزمون‌های ملی در شرایط جنگی، افزود: اگر مطابق روال هر سال فرایند پذیرش دانشجو معلم به صورت آزمون و انتخاب رشته مجزا از آزمون سراسری انجام می شد، عملا فرایند انتخاب رشته و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور تا نیمه یا اواخر آذرماه طول می کشید و عملا ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از دست می رفت. به همین دلیل و با هدف صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از دست رفتن ترم اول تحصیل توسط دانشجویان، مقرر شد آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در سال ۱۴۰۵ همزمان با آزمون سراسری و در قالب یک فرم انتخاب رشته واحد انجام شود.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با این تغییر، در سال ۱۴۰۵، انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان و آزمون سراسری به صورت همزمان برگزار و در یک فرم انتخاب رشته واحد انجام می‌شود و معرفی برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی و مصاحبه نیز بر اساس سه مولفه «سوابق تحصیلی»، «نمره آزمون سراسری» و «نمره آزمون اختصاصی» صورت خواهد گرفت.

وی افزود: پس از ارزیابی شایستگی معلمی و انجام مصاحبه، پردازش اطلاعات انجام شده و داوطلب حائز شرایط صرفا برای یک «رشته‌محل خاص» معرفی و قطعی خواهد شد. با این تصمیم، دیگر نیازی به موکول کردن انتخاب رشته داوطلبان پذیرش در داشنگاه ها به تعیین تکلیف نهایی پذیرش دانشجو معلم نخواهد بود و اطمینان حاصل می‌شود که سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به صورت دو نیم سال تحصیلی برگزار شده و دانشجویان ترم اول تحصیل را از دست نخواهد داد.

ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت با تعهد خدمت دو برابر

بصیرنیا در بخش دوم سخنان خود به چالش کمبود نیروی بهداشتی و درمانی در برخی استان‌ها اشاره کرد و گفت: علیرغم آموزش‌های باکیفیت به دانشجویان، میزان ماندگاری نیروها در برخی استان‌ها پایین است و این امر موجب بروز مشکل در ارائه خدمات درمانی می‌شود.

وی تصریح کرد: پیرو دستور رئیس جمهور برای جذب دانشجوی بومی هر استان برای اشتغال آتی در همان استان خصوصا گروه پرستاری و به منظور رفع این کمبود و جذب افراد بومی جهت افزایش ماندگاری نیروها، مقرر شد برای مدت ۵ سال، ۷۰ درصد از ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته دوره‌های روزانه رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی به صورت «کدرشته‌محل‌های مستقل» و مخصوص داوطلبان بومی همان استان تعریف و اختصاص داده شود.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط پذیرش در این سهمیه را برشمرد و گفت: بر اساس شرایط تعیین شده، داوطلبان باید حداقل ۷۰ درصد نمره علمی آخرین داوطلب پذیرفته‌شده در گزینش آزادِ رشته اصلیِ آن کدرشته‌محل را کسب کنند. پذیرفته‌شدگان این طرح، متعهد به خدمتی معادل دو برابر مدت تحصیل خود در همان استان خواهند بود.

بصیرنیا در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبات که با هدف جذب و ساماندهی بهینه نیروی انسانی در دو حوزه حساس آموزش و پرورش و سلامت کشور مصوب شدند پس از طی مهلت دو هفته ای اعلام نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی و ابلاغ خواهند شد.