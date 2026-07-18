به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مفتح ظهر شنبه در نشست بررسی پروژههای ورزشی شهرستان تویسرکان با قدردانی از اقدامات ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر مدیرکل ورزش و جوانان استان وضعیت زیرساختهای ورزشی همدان به شکل محسوسی بهبود یافته است.
وی افزود: برای تکمیل پروژههای ورزشی شهرستان تویسرکان باید از ظرفیت خیرین و نیکوکاران استفاده شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد میشود همزمان با برگزاری جشنواره گردوی تویسرکان، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با پخش زنده تلویزیونی برگزار شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد، علاوه بر ترویج ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی تویسرکان و نیز برند جهانی گردوی این شهرستان در سطح ملی خواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه اظهار کرد: ۲ ورزشکار شهرستان تویسرکان در رشته گلبال موفق به کسب سهمیه بازیهای آسیایی شدند و در رشته ورزشهای زورخانهای نیز چندین ورزشکار شاخص و ملیپوش از تویسرکان در حال فعالیت هستند.
علی حقیقی با اشاره به روند اجرای طرحهای عمرانی ورزشی در این شهرستان افزود: در حال حاضر سه پروژه مهم شامل سالن ورزشی بانوان، سالن ورزشهای باستانی و خوابگاه ورزشکاران در دست اجراست که برای تکمیل آنها ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی پیشنهاد شده است.
وی تصریح کرد: در صورت تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار پروژههای سالن ورزشهای باستانی و خوابگاه ورزشکاران تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان همچنین با اشاره به وضعیت پروژههای چمن مصنوعی شهرستان تویسرکان گفت: عملیات نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی اشتران در حال انجام است و زمینهای چمن مصنوعی اشترامل و جیجانکوه نیز آماده بهرهبرداری هستند و اجرای فاز دوم پروژه ورزشی فرسفج در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه چندین روستای شهرستان تویسرکان همچنان نیازمند احداث زمین چمن مصنوعی هستند، ادامه داد: پروژه ورزشی سرکان نیز به دلیل محدودیت اعتبارات استانی و بدهیهای موجود برای تسویه تعهدات و اجرای فاز دوم شامل احداث سکوی تماشاگران و نصب نیمکتها، نیازمند استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی است.
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