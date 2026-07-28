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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

رکورد حضور در مسابقات قهرمانی شطرنج همدان شکسته شد

رکورد حضور در مسابقات قهرمانی شطرنج همدان شکسته شد

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان همدان از برگزاری مسابقات استاندارد قهرمانی شطرنج استان با حضور ۱۰۶ نفر از علاقه‌مندان این رشته خبر داد و این میزان مشارکت را بی‌سابقه و رکوردشکن توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش آزادی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات استاندارد قهرمانی شطرنج استان همدان در ۹ دور به‌صورت سوئیسی و طبق قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (FIDE) در محل هیئت شطرنج استان همدان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی زیر ۱۴، زیر ۱۲ و زیر ۸ سال حضور دارند و این امر نشان‌دهنده تاثیر مهم و روزافزون شطرنج در میان کودکان و نوجوانان استان است.

رئیس هیات شطرنج استان همدان افزود: این استقبال گسترده نتیجه تلاش‌های مستمر برای ترویج و جذب بیشتر افراد به رشته ورزشی شطرنج است و امیدواریم این روند در مسابقات آینده نیز تداوم داشته باشد.

در پایان مسابقات، به نفرات برتر در رده‌های مختلف سنی و عمومی، جوایز نقدی، حکم و مدال اهدا خواهد شد.

کد مطلب 6902102

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