رکورد حضور در مسابقات قهرمانی شطرنج همدان شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش آزادی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات استاندارد قهرمانی شطرنج استان همدان در ۹ دور به‌صورت سوئیسی و طبق قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (FIDE) در محل هیئت شطرنج استان همدان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی زیر ۱۴، زیر ۱۲ و زیر ۸ سال حضور دارند و این امر نشان‌دهنده تاثیر مهم و روزافزون شطرنج در میان کودکان و نوجوانان استان است.

رئیس هیات شطرنج استان همدان افزود: این استقبال گسترده نتیجه تلاش‌های مستمر برای ترویج و جذب بیشتر افراد به رشته ورزشی شطرنج است و امیدواریم این روند در مسابقات آینده نیز تداوم داشته باشد.

در پایان مسابقات، به نفرات برتر در رده‌های مختلف سنی و عمومی، جوایز نقدی، حکم و مدال اهدا خواهد شد.