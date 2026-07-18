به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات در حوزههای مختلفی از جمله ساختوساز عتبات، مسائل اجتماعی، حوادث غیرمترقبه و... فعالیت دارد، اما ساختوساز عتبات و خدمترسانی به زائران حسینی در ایام اربعین از مهمترین مأموریتهای این ستاد به شمار میرود.
وی با اشاره به فعالیت مواکب خراسان جنوبی در چهار محور اصلی استان برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع پیکر شهید در مشهد، تصریح کرد: سال گذشته در حالی که میزان نذورات مردمی ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشبینی شده بود، مردم استان بیش از ۳۵ میلیارد تومان نذر و کمک کردند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری نیز تاکنون حدود ۱۰ میلیارد ریال نذورات مردمی جمعآوری شده است.
جوینده با بیان اینکه تاکنون ۶۵ موکب استان مجوزهای لازم برای خدمترسانی به زائران اربعین را دریافت کردهاند، گفت: این مواکب در حدود ۱۳۵ روز حضور شبانه مردم در میادین مختلف، خدماترسانی کردهاند.
وی ادامه داد: بارگیری تجهیزات مواکب از مرکز استان آغاز شده و این موکبها در سایت خراسان جنوبی در شهر کاظمین، به مدت حدود ۱۰ تا ۱۲ روز تا دو روز پس از اربعین، خدماتی همچون اسکان، پذیرایی و دیگر خدمات مورد نیاز را به زائران ارائه خواهند کرد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به پیشبینی افزایش ۱۰ درصدی تعداد زائران اربعین نسبت به سال گذشته، گفت: سال گذشته حدود ۲۵ هزار زائر از خراسان جنوبی در پیادهروی اربعین حضور داشتند.
جوینده بیان کرد: ۱۲ موکب استان نیز در مسیر بازگشت به زائران پاکستانی و زائران ایرانی خدمات ارائه خواهند کرد و حدود هزار و ۸۰۰ خادم استان با هزینه شخصی خود در عتبات حضور مییابند.
وی تأکید کرد: زائران برای حضور در مراسم اربعین باید حتماً در سامانه سماح ثبتنام کرده و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان هزینه بیمه را پرداخت کنند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی همچنین از ایجاد سایتی در خیابان ۱۷ شهریور بیرجند برای ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به کامیونهای اعزامی به عتبات خبر داد.
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