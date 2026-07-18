جامعه جهانی باید اقدام تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیر مقدم سفیر ایران در پاکستان در فضای مجازی نوشت: پس از چندین ماه میانجی‌گری پاکستان، یادداشت تفاهمی (MOU) شامل ۱۴ بند حاصل شد و تصمیم بر آن شد که مذاکرات شش ماه بعد ادامه یابد.



با این حال، ایالات متحده این یادداشت تفاهم را برخلاف مفاد آن تفسیر کرد و برای به دست آوردن آنچه در میدان نبرد نتوانسته بود به دست آورد، کنترل بخش‌هایی از تنگه هرمز را در اختیار گرفت.



آشکار بود که طرف ایرانی چنین تفسیر خودسرانه‌ای را که به‌طور آشکار مفاد یادداشت تفاهم را نقض می‌کرد، نخواهد پذیرفت.



اکنون ایالات متحده، برخلاف مفاد این یادداشت تفاهم و اصول حقوق بین‌الملل، جنگی را آغاز کرده و در حال نابود کردن زیرساخت‌هاست.



انتظار می‌رود جامعه بین‌المللی این اقدام تجاوزکارانه و بی‌پروا را به‌شدت محکوم کند.