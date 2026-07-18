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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

جامعه جهانی باید اقدام تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کند

جامعه جهانی باید اقدام تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کند

سفیر ایران در پاکستان گفت: جامعه جهانی باید اقدام تجاوزکارانه آمریکا را به شدت محکوم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیر مقدم سفیر ایران در پاکستان در فضای مجازی نوشت: پس از چندین ماه میانجی‌گری پاکستان، یادداشت تفاهمی (MOU) شامل ۱۴ بند حاصل شد و تصمیم بر آن شد که مذاکرات شش ماه بعد ادامه یابد.

با این حال، ایالات متحده این یادداشت تفاهم را برخلاف مفاد آن تفسیر کرد و برای به دست آوردن آنچه در میدان نبرد نتوانسته بود به دست آورد، کنترل بخش‌هایی از تنگه هرمز را در اختیار گرفت.

آشکار بود که طرف ایرانی چنین تفسیر خودسرانه‌ای را که به‌طور آشکار مفاد یادداشت تفاهم را نقض می‌کرد، نخواهد پذیرفت.

اکنون ایالات متحده، برخلاف مفاد این یادداشت تفاهم و اصول حقوق بین‌الملل، جنگی را آغاز کرده و در حال نابود کردن زیرساخت‌هاست.

انتظار می‌رود جامعه بین‌المللی این اقدام تجاوزکارانه و بی‌پروا را به‌شدت محکوم کند.

کد مطلب 6891589
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      حقیقا کشور پاکستان زحمات زیادی کشید برای این تفاهم وبرای مذاکرات ،وقصد داشت به جنگ خانمه بده ولی متاسفانه ،بنا به دلایلی دوباره تنش اغاز شد

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