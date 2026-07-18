معاون استاندار بوشهر: تولیدکنندگان حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح شنبه در بازدید از ناحیه صنعتی لمبدان و شهرک صنعتی تنگخوش دیر اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار بزرگی در عرصه تولید و اشتغال است.
وی اضافه کرد: در بازدیدهای متعددی که شرکت های مختلف داشته ایم، مشکلات احصا شده و تلاش جدی برای رفع این مشکلات داریم و از همه دستگاه ها می خواهیم که در این زمینه از همه ظرفیت استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بررسی چالشهای پیش روی واحدهای صنعتی، بر لزوم حمایت حداکثری از تولیدات بومی، تقویت زنجیره تأمین، جذب سرمایه، تسهیل گری و رفع موانع در شهرستان تأکید کرد.
سید علیرضا سجادی فرماندار دیّر نیز با تقدیر از حمایتهای مدیریت استان از تولیدکنندگان شهرستان، مسائل و دغدغههای واحدهای تولیدی و صنعتی را بیان کرد.
در این بازدیدها که از مجموعههای مختلف صنعتی و تولیدی انجام شد، محورهای اصلی گفتگو پیرامون بررسی وضعیت تولیدات صنعتی، ارزیابی زیرساختهای موجود و شناسایی فرصتهای جدید برای جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق صنعتی بود.
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