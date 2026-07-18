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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

اژه‌ای: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد

اژه‌ای: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ناکامی راهبردی دشمن در خلیج‌ فارس نوشت: شکست طرح کریدور جنوبی، رویای شوم دشمن برای ایجاد زنجیره‌های اسارت بر سرحدات ایران را به کابوس بدل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «آنچه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس می‌گذرد، عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ی شوم آنان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیرهای اسارت بر سرحدات ایران، به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت.

تجاوزات اخیر دشمن به ایران اسلامی نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

مرزداران ایران اسلامی و پاسدارانِ هرمز با بذل جان و اقتدار، نه تنها از مرزهای جغرافیایی، که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظام‌مند صیانت می‌کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند.»

اژه‌ای: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد

کد مطلب 6891359
محدثه رمضانعلی

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