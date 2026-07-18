شرط جدید برای خریداران خودروهای اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید خودروهای عرضه‌شده توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد که مطابق ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردکنندگان خودروهای غیر برقی و غیرهیبریدی مکلف‌اند به ازای واردات هر دستگاه خودرو، متناسب با رتبه انرژی، ارزش خودرو و نوع وسیله نقلیه، تعداد گواهی اسقاط تعیین‌شده در جدول موضوع ماده (۸) را تامین کنند.

بر این اساس و طبق تبصره (۱) ماده (۸)، اگر خودروی وارداتی کارکرده بوده و حداکثر دو سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد، تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای خودروهای سواری و موتورسیکلت ۵۰ درصد و برای خودروهای سنگین، کامیون و کشنده ۲۵ درصد بیش از مقادیر مندرج در جدول این ماده خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که مطابق تبصره (۲) ماده (۸)، در صورتی که بیش از دو سال و حداکثر پنج سال از تاریخ ساخت خودروی وارداتی گذشته باشد، تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای خودروهای سواری و موتورسیکلت ۱۰۰ درصد و برای خودروهای سنگین، کامیون و کشنده ۵۰ درصد بیشتر از مقادیر تعیین‌شده در جدول ماده (۸) محاسبه می‌شود.

همچنین در پایان این اطلاعیه تاکید شده که خریداران خودروهای عرضه‌شده توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید پیش از شرکت در مزایده، مفاد ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره‌های مرتبط با آن را به دقت بررسی کنند؛ چراکه تعداد گواهی‌های اسقاط موردنیاز و هزینه‌های مربوط به آن بر اساس نوع خودرو، سال ساخت و مقررات قانونی تعیین می‌شود. از این رو، متقاضیان باید پیش از ارائه پیشنهاد قیمت، تمامی هزینه‌های قانونی مرتبط با خرید خودرو را در محاسبات خود لحاظ کنند تا پس از برنده شدن در مزایده با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه نشوند.