به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که واردکنندگان و رانندگان خودروهای تجاری شامل کشنده و اتوبوس که خودروی فرسوده خود را در سامانه نوسازی ناوگان ثبت کرده‌اند، تا ۳۰ مردادماه فرصت دارند نسبت به دریافت ثبت سفارش اقدام کنند. در غیر این صورت، خودروی فرسوده ثبت‌شده آن‌ها از سامانه نوسازی ناوگان حذف خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه‌ همچنین پس از پایان این مهلت، استعلام ثبت سفارش‌های انجام‌شده از دفتر صنایع خودرو دریافت و بر اساس پاسخ آن، اطلاعات سامانه به‌روزرسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است:

۱- واردکنندگان/رانندگان خودروهای تجاری شامل کشنده و اتوبوس که خودروی فرسوده خود را در سامانه نوسازی ناوگان ثبت نام نموده اند، حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ مهلت خواهند داشت تا اقدامات لازم را جهت دریافت ثبت سفارش خود صورت دهند، در صورت عدم دریافت ثبت سفارش تا تاریخ مذکور خودروی فرسوده این دسته از افراد یا شرکت های واردکننده از سامانه حذف خواهد شد.

۲- در تاریخ مذکور استعلامی از دفتر صنایع خودرو به منظور ارائه ثبت سفارش های صورت گرفته ذینفعان دریافت، و براساس پاسخ دریافتی اقدامات لازم در سامانه نوسازی ناوگان صورت می پذیرد.

۳- در صورتی که واردکننده ای دارای تعدادی خودروی فرسوده ثبت نام شده در سامانه نوسازی ناوگان باشد (به طور مثال ۱۰ دستگاه)، و در پاسخ استعلام دریافتی از دفتر خودرو فقط ۵ ثبت سفارش را دریافت کرده باشد، می بایستی راسا پس از تاریخ اعلام شده (۳۰ /۰۵/ ۱۴۰۵) و پس از دریافت پاسخ استعلام، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به حذف خودروهای فرسوده ثبت نامی متناسب با تعداد ثبت سفارش دریافتی نماید، در غیر این صورت سامانه نوسازی ناوگان با توجه به تاریخ ثبت نام این خودروها در سامانه اقدام به حذف این خودروها (از آخرین تاریخ ثبت به جدیدترین تاریخ ثبت) خواهد نمود.

۴- مجددا تاکید میگردد در صورتی که واردکننده ای راسا اقدام به حذف خودروهای فرسوده مازاد بر تعداد ثبت سفارش های خود در سامانه ننماید، سامانه نوسازی ناوگان مطابق با الگوریتم اعلامی بند ۳ اقدامات لازم را صورت داده و شرکت واردکننده یا راننده حق هیچگونه اعتراض و یا اقدام حقوقی را نسبت به مدیریت نوسازی ناوگان و یا دفتر صنایع خودرو وزارت صمت را نخواهد داشت.

۵- ظرفیت ایجاد شده از محل حذف خودروهای فرسوده بدون ثبت سفارش از محل بند پ سال ۱۴۰۴، در سهمیه جدید طرح بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ساله هفتم توسعه کشور در سامانه نوسازی ناوگان اعمال خواهد شد.

۶- فرایند مشخص شده در بند های فوق (حذف خودروهای فرسوده ثبت نام شده در سامانه نوسازی ناوگان بدون ثبت سفارش)، هر ۶ ماه یکبار به دلیل جلوگیری از هر گونه سفته بازی و سودجویی احتمالی دلالان انجام شده و ظرفیت جدید به ترتیب اعلام شده در طرح های فعال بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه اعمال خواهد شد.

۷- کلیه متقاضیان در طرج جدید بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه در سال ۱۴۰۵، می بایستی به نسبت به ارائه تعهد نامه مبنی بر عدم امکان نقل وانتقال خودروی فرسوده خود حداقل به مدت ۶ ماه پس از ثبت نام در سامانه نوسازی ناوگان اقدام نمایند.

۸- مطابق با تبصره ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور، درخواست حذف خودروی فرسوده ثبت نامی در سامانه نوسازی ناوگان تنها با توافق طرفین (واردکننده و ذینفع خودروی فرسوده -واردکننده/راننده) و تایید دفتر خودرو به صورت رسمی به مدیریت نوسازی ناوگان، امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که ذینفع/بهره بردار خودروی فرسوده و واردکننده خودروی وارداتی هر دو یکسان باشند، ارائه درخواست از سوی واردکننده کفایت خواهد کرد. دفتر صنایع خودرو قبل از تایید رسمی درخواست نسبت به استعلام وجود ثبت سفارش فعال از محل خودروی فرسوده ثبت نامی اقدام خواهد نمود.

۹- لازم به ذکر است مطابق با مکاتبات دفترصنایع خودرو وزارت صمت، اقدامات لازم به جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده ۲ آیین نامه واردات به منظور تعیین سهمیه واردات سال ۱۴۰۵ از محل بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور صورت پذیرفته، که به محض تایید و اعلام سهمیه جدید، این سهمیه به ظرفیت ایجاد شده از محل بند های فوق در سامانه نوسازی ناوگان اضافه خواهد شد.