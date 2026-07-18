استاندار بوشهر: حمایت از تولید و اشتغال اولویت اصلی مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهمترین نهادهای خدمترسان کشور است که نقش آن در ایجاد آرامش اجتماعی، حمایت از نیروی کار، پشتیبانی از تولید و صیانت از کرامت بازنشستگان، نقشی بیبدیل و راهبردی است.
وی افزود: در دو سال اخیر با مدیریت شایسته مدیر عامل این سازمان و اجرای طرح تحولی و برنامه های راهبردی و با هوشمند سازی خدمات و غیر حضوری شدن بیشتر خدمات و تقویت نظام ارجاع پزشک خانواده، این نهاد کارآمدتر، پاسخگوتر و چابکتر شده که موجب رضایتمندی عمومی بیشتر و ارتقای سرمایه اجتماعی شده است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر بهعنوان قطب انرژی کشور، از ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، صنعتی، دریایی و تجاری برخوردار است. حضور صنایع عظیم نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و شرکتهای بزرگ، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی را در ارائه خدمات مطلوب به جامعه کار و تولید دوچندان کرده است.
زارع تصریح کرد: انتظار دارم استان بوشهر در اجرای طرح تحولی سازمان به ویژه در توسعه خدمات غیرحضوری، تکریم اربابرجوع، کاهش زمان ارائه خدمات، شفافیت در فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین و افزایش رضایت مردم در بین استان های کشور ممتاز باشیم.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و در این مسیر، تعامل سازنده میان تأمین اجتماعی، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.
استاندار بوشهر یادآور شد: لازم است ضمن رعایت قوانین، با نگاه حمایتی و تسهیلگر، زمینه تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال فراهم شود.
وی با تقدیر از توجه به بازنشستگان و مستمریبگیران که سالها در مسیر توسعه کشور تلاش کردهاند، گفت: بدیهی است که تکریم این عزیزان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات در صدر برنامههای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.
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