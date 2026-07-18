به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان سفر رسمی خود به قرقیزستان، روز گذشته از کتابخانه ملی این کشور بازدید کرد و با الدار ارتابیلدیویچ آتتوکوروف، رئیس این کتابخانه به گفت‌وگو نشست. در این دیدار که بر محوریت تعاملات فرهنگی و علمی برگزار شد، وزیر فرهنگ ایران بر اهمیت شناسایی و بهره‌برداری از گنجینه‌های ارزشمند نسخه‌های خطی فارسی که در کتابخانه‌های قرقیزستان نگهداری می‌شوند، تأکید کرد.

صالحی در این نشست با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه کتابخانه‌داری گفت: اکنون با فضای فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش مصنوعی، می‌توان فرآیند جستجو و دسترسی به داده‌ها را بسیار سریع‌تر کرد.

وزیر فرهنگ وو ارشاد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با استفاده از این ابزارهای پیشرفته، می‌توان اطلاعاتِ نسخه‌های خطی را با سرعت و دقت بالاتری استخراج و در اختیار پژوهشگران سراسر جهان قرار داد.

در ادامه این رایزنی‌ها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر دو مجموعه مطرح شد و صالحی پیشنهاد کرد که در گام نخست، فهرست‌برداری دقیق از نسخه‌های خطی موجود در دو کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: گام اول این است که حداقل فهرست نسخه‌های همدیگر را ببینیم تا مشخص شود در چه بخش‌هایی می‌توان نسبت به نسخه‌های موجود، به اطلاعات جدید دست پیدا کرد.

الدار ارتابیلدیویچ آتتوکوروف، رئیس کتابخانه ملی قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات وزیر فرهنگ ایران، بر اهمیت حفظ میراث مکتوب و تقویت همکاری‌های مشترک بین دو کشور تأکید کرد.