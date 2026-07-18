به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو پیمان شانگهای با مامبتعلی اف وزیر فرهنگ، اطلاعات و جوانان قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار گفت: به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، از مواضع ارزشمند و سازنده رئیس‌جمهور محترم، دولت و مردم شریف قرقیزستان در قبال حوادث اخیر ایران و تجاوزی که به شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مردم مظلوممان از جمله کودکان انجامید قدردانی می‌کنم.



وی افزود: از همان روزهای نخست پس از شهادت رهبر انقلاب رئیس‌جمهور محترم قرقیزستان پیام تسلیت ارسال کردند و پس از انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران نیز پیام تبریک فرستادند و همچنین رئیس پارلمان قرقیزستان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور یافتند، از دولت، رئیس‌جمهور و مردم قرقیزستان تشکر می‌کنم.



صالحی تصریح‌کرد: در دیداری که پیش‌تر در بارسلونا داشتیم درباره برنامه‌های فوری و بلندمدت گفت‌وگو کردیم؛ در آن دیدار درباره گسترش همکاری‌ در حوزه سینما گفت‌وگو کردیم که خوشبختانه درهمین راستا تفاهم‌نامه میان سازمان سینمایی ایران و قرقیزستان در جشنواره فیلم بیشکک رخ داد و به نتایج خوبی رسیده است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس تفاهمات انجام‌شده کارگروه مشترکی نیز پیش‌بینی شده که برهمین اساس جمهوری اسلامی ایران اعضای خود را معرفی کرده است و امیدوار هستیم طرف قرقیزستانی نیز به‌زودی اعضای خود را معرفی کند تا روند اجرای برنامه‌های حوزه سینما با سرعت بیشتری دنبال شود.



وی افزود: امیدوار هستم سفر فعلی نیز سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور باشد.



اقدامات فرهنگی روح ارتباط ملت‌هاست



صالحی تصریح‌کرد: امیدوار هستم روابط تاریخی و دوستانه ایران و قرقیزستان با اتکا به اقدامات فرهنگی که روح ارتباط ملت‌هاست تقویت یابد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر بخواهیم روابطی پایدار میان ملت‌ها برقرار کنیم (هرچند سیاست و اقتصاد اهمیت فراوان دارند) اما این فرهنگ است که بنیان اصلی این ارتباط را شکل می‌دهد.



وی افزود: یکی از راه‌های تعمیق این پیوند، جست‌وجوی ریشه‌های مشترک است تا این ارتباط را قدیمی‌تر کنیم و ریشه را به عمق بیشتری بریم.



صالحی تصریح کرد: خوشبختانه در ایران، اسناد تاریخی و نسخه‌های خطی فراوانی به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها وجود دارد که می‌توان به وسیله آن سابقه تاریخی ارتباط با سایر ملت‌ها از جمله قرقیزستان را جست و جو کرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ایران حدود یک میلیون‌نسخه خطی به زبان فارسی نگهداری می‌شود و افزون بر آن، چندین میلیون نسخه خطی به زبان عربی نیز در مراکز علمی و فرهنگی موجود است و همچنین ایران دارای حدود پنج میلیون اثر موزه‌ای است که نزدیک به ۳ میلیون اثر حاصل کاوش‌ها و اکتشافات باستان‌شناسی است.



وی با بیان اینکه بی‌تردید در میان این آثار و اسناد، ظرفیت‌های ارزشمندی برای شناسایی پیشینه روابط تاریخی دو ملت وجود دارد، افزود: حوزه معاصر نیز ظرفیت‌های فراوانی برای تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو کشور در اختیار ما قرار می‌دهد.



صالحی با تاکید براینکه ادبیات کلاسیک و معاصر زمینه‌ای ارزشمند برای آشنایی نسل‌های جدید با بزرگان جهان و سایر کشورهاست، تصریح کرد: در کنار دو موضوع گسترش مطالعات و پژوهش‌های اسنادی و توسعه همکاری‌های ادبی، مایل هستم موضوع مهم دیگری را نیز مطرح کنم و آن توجه به حماسه‌ها و اسطوره‌های مشترک میان دو ملت‌ است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از بزرگ‌ترین آثار ملی ایران شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است؛ این اثر افزون بر آنکه شناسنامه ملی و حماسه بزرگ ایرانیان است در حوزه‌های مختلف هنری، از جمله هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای نوین و معاصر ایران، حضوری پررنگ و تأثیرگذار داشته و از جایگاهی ممتاز برخوردار است.



وی افزود: خوشبختانه ملت قرقیزستان نیز حماسه‌ای بزرگ و ارزشمند به نام «ماناس» دارد که از بسیاری جهات با شاهنامه قابل مقایسه است؛ حماسه ماناس نیز شناسنامه ملی ملت قرقیزستان به شمار می‌رود و طی قرن‌های متمادی در عرصه‌های مختلف هنری این کشور راه یافته است.



صالحی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون پژوهش‌های ارزشمندی در زمینه مقایسه این دو اثر انجام شده است؛ اخیراً در دانشگاه علامه طباطبایی که دانشگاه اول علوم انسانی ایران است رساله دکتری درباره مقایسه «شاهنامه و ماناس» دفاع شده است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ان‌شاءالله این رساله به‌زودی در ایران منتشر خواهد شد و پیشنهاد می‌کنم این اثر به زبان قرقیزی نیز ترجمه و منتشر شود.



وی با بیان اینکه می‌توان ذیل ظرفیت‌های «شاهنامه و ماناس» همکاری‌های گسترده فرهنگی و هنری میان دو کشور را سامان داد، افزود: گنجینه‌ای گران‌بها در ایران و قرقیزستان وجود دارد و می‌توان از رهگذر این دو اثر بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شویم.



صالحی تصریح کرد: بنده نیز به آقای شفیعی معاون محترم امور هنری که در این سفر نیز همراه بنده هستند تأکید کرده‌ام این موضوع را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در ایران، سنت نقالی شاهنامه قرن‌هاست استمرار دارد در قرقیزستان نیز سنت نقالی حماسه ماناس همچنان وجود دارد.



مامبتعلی‌اف وزیر فرهنگ، اطلاعات و جوانان قرقیزستان نیز در این دیدار گفت: از اینکه دعوت ما را برای حضور در بیست‌وسومین نشست وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پذیرفتید صمیمانه سپاسگزار هستم.



وی افزود: مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت حوادث تلخی که در کشور شما رخ داد و همچنین شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران را به دولت و ملت ایران ابراز می‌کنم؛ هیاتی از کشور ما نیز به ایران سفر کرد و در مراسم تشییع پیکر ایشان حضور یافت.



وزیر فرهنگ قرقیزستان ادامه داد: امیدوار هستیم صلح و ثبات به زودی حکمفرما شود و همدلی خود را با مردم ایران ابراز می‌کنیم.



مامبتعلی‌اف تصریح‌کرد: درباره همکاری‌های فرهنگی، به‌ویژه در حوزه سینما، گفت‌وگوهای سازنده‌ای داشتیم و با امضای برنامه مبادلات فرهنگی، زمینه تقویت هرچه بیشتر این همکاری‌ها فراهم خواهد شد.



ایران و قرقیزستان از مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوانی برخوردار هستند



وزیر فرهنگ قرقیزستان گفت: دو کشور از مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوانی برخوردار هستند و اسناد این پیوندها در آرشیوها و نسخه‌های تاریخی ایران محفوظ است.



وی افزود: علاقه‌مند هستیم کارشناسان و متخصصان خود را به ایران اعزام کنیم تا با تاریخ خود بیشتر آشنا شویم.



وزیر فرهنگ قرقیزستان گفت: فرهنگ عامل نزدیکی ملت‌هاست و آنها را به هم پیوند می‌دهد از این رو، در چارچوب سازمان همکاری شانگهای باید توجه بیشتری به حوزه فرهنگی و انسانی داشته باشیم.



وی افزود: همچنین پیشنهاد می‌کنم آثار نویسندگان برجسته زبان فارسی به زبان قرقیزی ترجمه شود و در مقابل، آثار ارزشمند نویسندگان قرقیز نیز در ایران ترجمه و منتشر شود تا ملت‌های دو کشور از طریق ادبیات، شناخت عمیق‌تری از فرهنگ، تاریخ و هویت یکدیگر پیدا کنند.



گفتنی است، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بامداد جمعه به‌منظور شرکت در بیست‌وسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای وارد قرقیزستان شده است.



دیدار، گفت‌وگو و ضیافت شام با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان و ملاقات‌های دوجانیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارای فرهنگ کشورهای شرکت کننده از دیگر برنامه‌های این سفر ۴ روزه به‌شمار می‌رود.



همچنین حضور در افتتاحیه بیست و سومین نشست وزاری فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای، آیین اهدا جوایز برگزیدگان جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو همکاریها شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان نیز از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.