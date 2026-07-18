به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، بعد از ظهر شنبه، در حاشیه نشست هماهنگی آیین بزرگداشت اربعین حسینی، آمار شهدای جنگ‌های اخیر در شهرستان‌های استان تهران را تشریح کرد.

وی که سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران است، اظهار کرد: در دو جنگ اخیر، ۴۱۷ نفر در شهرستان‌های استان تهران به شهادت رسیدند که از این تعداد، ۱۸۵ نفر از مردم عادی و ۲۳۲ نفر از نیروهای نظامی بودند.

تبیرئی افزود: در جنگ رمضان نیز ۲۷ کودک در میان شهدای شهرستان‌های استان تهران قرار داشتند و بنیاد شهید در حال خدمت‌رسانی به خانواده‌های این شهدا است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران همچنین از آغاز فرآیند بررسی و احراز پرونده مجروحان جنگ‌های اخیر خبر داد و گفت: روند رسیدگی به پرونده مجروحان مردمی و نظامی در حال انجام است و جلسات احراز نیز برگزار شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های بنیاد در آستانه اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: همانند سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین و راهپیمایی جاماندگان در دستور کار قرار دارد.

تبیرئی در پایان با تأکید بر تداوم ارائه خدمات به جامعه ایثارگری، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران در حال حاضر به بیش از ۹ هزار خانواده شهید، ۲۴ هزار جانباز و یک‌هزار و ۳۸۷ آزاده خدمات ارائه می‌کند.