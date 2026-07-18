به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر حاتم‌وند ، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سارق حرفه‌ای اماکن ورزشی در شهرستان فیروزکوه خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی فیروزکوه است، اظهار کرد: پس از وقوع سرقت از اماکن ورزشی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

حاتم‌وند افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.