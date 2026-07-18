  1. استانها
  2. تهران
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

سارق حرفه‌ای اماکن ورزشی در فیروزکوه دستگیر شد

سارق حرفه‌ای اماکن ورزشی در فیروزکوه دستگیر شد

فیروزکوه- فرمانده انتظامی فیروزکوه از دستگیری یک سارق حرفه‌ای اماکن ورزشی خبر داد و گفت: متهم پس از شناسایی و انجام اقدامات اطلاعاتی، توسط مأموران کلانتری ۱۱ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدباقر حاتم‌وند ، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سارق حرفه‌ای اماکن ورزشی در شهرستان فیروزکوه خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی فیروزکوه است، اظهار کرد: پس از وقوع سرقت از اماکن ورزشی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

حاتم‌وند افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین امنیت، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6891569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها