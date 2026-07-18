بازداشت ۱۱۹ داعشی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت کشور ترکیه امروز شنبه اعلام کرد که ۱۱۹ فرد مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را در عملیاتی امنیتی در ۳۰ استان بازداشت کرده است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این عملیات با هماهنگی میان اداره مبارزه با تروریسم و دادستانی کل انجام شده است.

وزارت کشور ترکیه بیان کرد که برخی از این افراد، مروج داعش در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی بودند و برخی دیگر نیز فعالیت‌های گروه تروریستی داعش را تامین مالی کرده ‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که نیروهای امنیتی به عملیات خود علیه داعش و تامین مالی آن ادامه می‌دهند.