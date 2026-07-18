چین قیمت سوخت را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) روز جمعه (۲۶ تیر) اعلام کرد که به دلیل تشدید تنش‌های خاورمیانه و رشد قیمت‌های انرژی، قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل در این کشور از امروز (شنبه، ۲۷ تیر) افزایش می‌یابد.

این کمیسیون با اشاره به نوسان‌های افزایشی قیمت جهانی نفت خام، اعلام کرد که سقف قیمت خرده‌فروشی هر تن بنزین و گازوئیل در این کشور به‌ترتیب ۳۰۰ یوان (۴۴ دلار و ۲۸ سنت) و ۲۹۰ یوان افزایش خواهد یافت.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین هر ۱۰ روز کاری سقف قیمت رسمی بنزین و گازوئیل را بررسی و تنظیم می‌کند. این کمیسیون در سوم ژوئیه (۱۲ تیر)، پس از دو بار کاهش قیمت‌ها در ماه ژوئن، قیمت‌ بنزین و گازوئیل را کاهش داده بود.

قیمت نفت در ماه جاری میلادی پس از تشدید تنش‌های خاورمیانه افزایش یافته است.