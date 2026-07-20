محمد مبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتری در حوالی بخش کوزران، تیم‌های ارزیاب از نخستین دقایق حادثه در مناطق مختلف شهری و روستایی مستقر شدند و بررسی‌های میدانی را آغاز کردند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، این زمین‌لرزه‌ها هیچ‌گونه تلفات جانی در شهرستان کرمانشاه نداشته و تنها سه نفر مصدوم شده‌اند. همچنین خسارت‌های مالی نیز محدود و بیشتر مربوط به ساختمان‌های قدیمی و فرسوده بوده است.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه تیم‌های کارشناسی بنیاد مسکن و مهندسان ناظر همچنان در حال ارزیابی مناطق هستند، تصریح کرد: تاکنون هیچ موردی از تخریب واحدهای مسکونی یا آسیب جدی سازه‌ای گزارش نشده و خسارت‌های ثبت‌شده عمدتاً ترک‌های سطحی و غیرسازه‌ای است.

مبین درباره وضعیت زیرساخت‌های شهرستان نیز گفت: شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات در شرایط پایدار قرار دارند و هیچ‌گونه قطعی یا اختلالی در خدمات‌رسانی گزارش نشده است. همچنین تمامی محورهای اصلی و فرعی باز بوده و تردد خودروهای امدادی و عمومی بدون مشکل انجام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به آماده‌باش کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی با دستور استاندار کرمانشاه از ساعات اولیه وقوع زلزله در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و پایش میدانی مناطق برای بررسی آخرین وضعیت همچنان ادامه دارد.