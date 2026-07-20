نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، از بعدازظهر دوشنبه تا سه‌شنبه شب، جو ناپایداری بر اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی این مدت، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، افزایش ابر، بارش باران و در پاره‌ای از نقاط رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: شدت بارش‌ها در مناطق نیمه شرقی استان، به‌ویژه از نیمه‌شب دوشنبه تا عصر سه‌شنبه، بیشتر خواهد بود و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان‌آب در این مناطق وجود دارد.

داداشی با اشاره به شرایط ناپایدار جوی تصریح کرد: در پی این وضعیت، هشدار هواشناسی سطح زرد برای خراسان شمالی صادر شده است.

وی افزود: روز چهارشنبه آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در روزهای پایانی هفته، آسمان اغلب مناطق صاف خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمای هوا نیز گفت: از دوشنبه تا پنجشنبه روند کاهش دما، به‌ویژه در گرم‌ترین ساعات روز، در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند.

داداشی بیان کرد: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۲۲ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. همچنین در بین مراکز شهرستان‌ها، راز با ۲۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و جاجرم با ۴۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان استان گزارش شدند.