نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، از بعدازظهر دوشنبه تا سهشنبه شب، جو ناپایداری بر اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی این مدت، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، افزایش ابر، بارش باران و در پارهای از نقاط رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: شدت بارشها در مناطق نیمه شرقی استان، بهویژه از نیمهشب دوشنبه تا عصر سهشنبه، بیشتر خواهد بود و احتمال سیلابی شدن مسیلها و جاری شدن روانآب در این مناطق وجود دارد.
داداشی با اشاره به شرایط ناپایدار جوی تصریح کرد: در پی این وضعیت، هشدار هواشناسی سطح زرد برای خراسان شمالی صادر شده است.
وی افزود: روز چهارشنبه آسمان استان نیمهابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود. همچنین در روزهای پایانی هفته، آسمان اغلب مناطق صاف خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمای هوا نیز گفت: از دوشنبه تا پنجشنبه روند کاهش دما، بهویژه در گرمترین ساعات روز، در استان پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۷ درجه سانتیگراد خنکترین و ایستگاه اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.
داداشی بیان کرد: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۲۲ و ۳۶ درجه سانتیگراد ثبت شد. همچنین در بین مراکز شهرستانها، راز با ۲۱ درجه سانتیگراد خنکترین و جاجرم با ۴۳ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان استان گزارش شدند.
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