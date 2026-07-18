توقیف ۲۱ وسیله نقلیه هنجارشکن در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی، از توقیف ۲۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در جریان اجرای طرح آرامش خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: در این طرح که با محوریت برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن اجرا شد، خودروها و موتورسیکلت‌هایی به دلایلی چون تغییرات غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی، اگزوز غیراستاندارد، پلاک مخدوش و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف شدند.

وی با اشاره به معرفی رانندگان و راکبان متخلف به مرجع قضایی، بر استمرار این برخوردها تأکید کرد و هدف از اجرای آن را ایجاد آرامش خاطر شهروندان و مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی عنوان نمود.