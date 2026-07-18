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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

سرهنگ مردانی خبر داد؛

توقیف ۲۱ وسیله نقلیه هنجارشکن در چهارباغ

توقیف ۲۱ وسیله نقلیه هنجارشکن در چهارباغ

چهارباغ _ فرمانده انتظامی چهارباغ اعلام کرد: ۲۱ دستگاه خودرو و موتور تغییر وضعیت‌ داده و آلوده‌کننده صوتی، روانه پارکینگ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی، از توقیف ۲۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در جریان اجرای طرح آرامش خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: در این طرح که با محوریت برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن اجرا شد، خودروها و موتورسیکلت‌هایی به دلایلی چون تغییرات غیرمجاز، ایجاد آلودگی صوتی، اگزوز غیراستاندارد، پلاک مخدوش و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توقیف شدند.

وی با اشاره به معرفی رانندگان و راکبان متخلف به مرجع قضایی، بر استمرار این برخوردها تأکید کرد و هدف از اجرای آن را ایجاد آرامش خاطر شهروندان و مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی عنوان نمود.

کد مطلب 6891583

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