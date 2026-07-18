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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

دستگیری عاملان ضرب و جرح مسئول شهربازی پارک میانه

دستگیری عاملان ضرب و جرح مسئول شهربازی پارک میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری ۵ نفر از عاملان ضرب و جرح مسئول شهربازی پارک انقلاب این شهرستان توسط مأموران پلیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری منجر به ضرب و جرح مسئول شهربازی پارک انقلاب، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شده و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، هویت عاملان این درگیری را شناسایی کرده و در عملیاتی هماهنگ، هر پنج متهم را در کمترین زمان ممکن دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف کردند، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ رفیعی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه درگیری، قدرت‌نمایی، رفتارهای هنجارشکنانه و اخلال در آرامش شهروندان برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات مجرمانه، امنیت و آسایش عمومی را خدشه‌دار کنند.

کد مطلب 6891477

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