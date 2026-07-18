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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

نخستین تجربه بین المللی هاکی ایران مقابل مدعیان المپیک و جهان

نخستین تجربه بین المللی هاکی ایران مقابل مدعیان المپیک و جهان

تیم‌های ملی هاکی ۵ نفره پسران و دختران زیر ۱۸ سال کشور برای نخستین بار در تاریخ این رشته، جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی، عازم شهر مسقط عمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، این رقابت‌ها از ۲۹ تیر لغایت ۳ مردادماه برگزار می‌شود. نکته حائز اهمیت این اعزام اینکه تمامی بازیکنان این تیم‌ها از میان نفرات برتر رقابت‌های «مستعدین کشوری» انتخاب شده‌اند که نشان‌دهنده دستاورد فدراسیون در فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در کشوراست.

دراین مسابقات، تیم پسران با تیم‌های هندوستان(سوم المپیک ۲۰۲۴)، پاکستان، بنگلادش، عمان( سوم جام جهانی اخیر)، عربستان سعودی و عراق هم‌گروه است و تیم دختران نیز به مصاف تیم‌های هندوستان(دوم جام جهانی اخیر)، پاکستان، چین( دوم المپیک ۲۰۲۴)، قزاقستان، ازبکستان و عمان خواهد رفت.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:
تیم پسران :
۱- محمدحسین سلمانزاده
۲- فاضل تبیانیان
۳- علیرضا تقی تاش
۴- پارسا رجبی
۵- محمدطاها عباسی
۶- اشکان ذوالفقارخانیان
۷- امیرحسین رجبی
۸- مهدی گلستان
۹- محمد پویا
۱۰- کامیار محمدنژاد
۱۱- سجاد شیویدیان
۱۲- امیرحسین شاهی

تیم دختران :
۱- سارینا کلهری
۲- ستایش خداکرمی
۳- شاینا شیبانی
۴- زینب مالکی
۵- ستایش زارع
۶- فاطمه داشاب
۷- زهرا عبدی دفرازی
۸- ستاره عابدینی فر
۹- یگانه نجفی
۱۰- مائده رضاخانی
۱۱- مهلا پورفلاح
۱۲- سوگند عابدینی فر

کد مطلب 6891718

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